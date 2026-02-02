名家分享～張育萌》破解南投縣府如何「割名間鄉親韭菜」

許淑華身為南投縣長，左手割名間茶農的稻尾，右手在產地頭上蓋焚化爐。歷史會記得，她在最關鍵的時候，拿名間的健康與台灣的茶產業去賭博，選擇犧牲名間鄉民的生計和南投的農業心臟。

◎ 張育萌

1月31日的二階環評會議，縣府居然動用警力驅離地方代表，甚至將民眾排擠在會場外。（取自貼文，來源：名間鄉長陳翰立）

許淑華一邊風光辦茶博，一邊摧毀全台茶鄉。直接破解南投縣府的兩面手法──

①你能想像，南投縣政府可以黑箱到什麼程度嗎？

2025年1月，南投縣府要名間鄉辦第一場「焚化爐」說明會。這麼大的開發案，村裡的佈告欄竟然完全找不到公告。

居民氣炸，質疑為什麼沒通知？南投環保局還大言不慚回覆說：「這次說明會『非法定程序』，所以公告時間不受規定。」

我就問，一座預計影響7.3公頃農地、攸關水源安全的焚化爐，縣府竟然可以用「非法定程序」來直接逃避資訊公開？如果這不是黑箱，什麼才是黑箱？

②最諷刺的是，許淑華身為南投縣長，左手割名間茶農的稻尾，右手在產地頭上蓋焚化爐。

2025年10月，南投縣府風光舉辦「世界茶業博覽會」。但全台灣人都知道，名間鄉是台灣手搖飲基底茶的核心產區。

茶農擔心焚化落塵會毀掉品牌，在茶博會前夕，直接跪求縣府接陳情書。結果，許淑華在總質詢瘋狂跳針說「依法嚴格把關」。

如果許淑華真的嚴格把關，那為什麼，環境部長彭啟明會公開打臉，說南投規劃的700噸規模「確實比當地垃圾量高出許多」？許淑華要不要給個解釋？縣長這麼好當？

南投每天垃圾量250噸，許淑華原本莫名其妙要蓋700噸。多出來的400多噸，縣府是打算開門做生意，引進全國的廢棄物到南投來燒嗎？——現在下調到500噸，還是比每日垃圾量多出一倍。

環境部長彭啟明公開打臉南投縣長許淑華，說南投規劃的700噸規模「確實比當地垃圾量高出許多」。（資料照）

③最離譜的來了，電影都不敢這樣演。

就在1月初，南投縣府開審查會議，直接叫警察把不願背書的鄉公所代表「請」出場。有夠聰明，解決不了問題，就解決提出問題的人。

1月31日，進入二階環評範疇界定會議，縣府直接變本加厲，毫無下限——攸關名間鄉親生計的會議，開發單位竟然想把民眾趕到2樓去看轉播，這樣他們就不會在現場發言了。

重點是，一階環評的文件根本還沒備齊。兩條獨立聯外道路許可與私人土地同意書，這些最基本的文件，現在都拿不出來，就想強行進入二階。

縣府會議竟然動用警力驅離地方代表，甚至將民眾排擠在會場外。這到底是哪門子民主？

④環保團體在焚化爐預定地，拍到了石虎的蹤跡。所以，元旦那天，茶農們忍痛在田裡排出巨大的「SOS」字樣，要為茶產業和石虎請命。

結果，環保局長李易書說科學數據顯示「不影響茶葉生長」。

什麼啦。退一萬步，就算真的不影響茶業生長，未來消費者不買旁邊有焚化爐的茶葉，茶農要怎麼辦？

名間鄉農民和生態保護團體，用紅雨傘排字「SOS」，為生態請命。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

⑤中央已經提醒過了。

農業部說這邊視「特定農業區」，縣府要蓋必須要證明為什麼一定要蓋在這，環境部也發文建議焚化爐「縮減規模」。

結果南投縣府不聽就是不聽。1月31日的會議上，五、六十歲的老村民，和拄著拐杖的長輩，在寒風中下跪哭喊「撤銷環評、會議無效」。

1月31日的二階環評會議中，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情，縣府卻一意孤行照開會。（資料照）

⑥怎麼樣墮落的政府，才會對人民的聲音如此冷血無感？

縣府用施捨的姿態，告訴居民周邊會蓋游泳池，圖書館也會給民眾免費使用。

請問名間鄉親爭取的是游泳池嗎？訴求很簡單，鄉親要的是乾淨的水源、是傳承世代的耕地，不是一座蓋在焚化爐旁邊的游泳池。

歷史會記得，許淑華在最關鍵的時候，拿名間的健康與台灣的茶產業去賭博，選擇犧牲名間鄉民的生計和南投的農業心臟。

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

