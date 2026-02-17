自由電子報
自由開講》北宜高鐵：不是快慢之爭 是信任之爭

2026/02/17 17:00

◎ 不孝

北宜高鐵（高鐵延伸宜蘭）走到環評通過、送審推進，社會卻更分裂：有人看見路網整合與時間縮短，把它視為宜蘭納入北北基桃大生活圈的「拼圖」；有人只看見距離不長卻動用高鐵體系、造價與維護負擔、站址與轉乘落差，以及對台鐵、客運與地方生活節奏的衝擊，把它視為一場「豪賭」。同一項公共工程，為何能同時長出兩套互不相容的現實？

高鐵延伸宜蘭案，地方人士同聲高呼「宜蘭人就是要高鐵！」（資料照）高鐵延伸宜蘭案，地方人士同聲高呼「宜蘭人就是要高鐵！」（資料照）

爭議的引信，往往不是工程本體，而是決策的可信度。程序越完整、文件越齊全，越怕被認為是在替既定方向背書；數據一旦被懷疑挑選，任何補件都會被當成粉飾。於是，前官員與公民團體質疑比較方式失衡、主管機關逐項澄清反駁，才會把「專業」推進到政治語境：誰有資格定義需求？用哪一套假設計算效益？把轉乘時間、票價敏感、車次配置與誘發需求放在哪一頁？財政負擔與長期營運成本又是以何種情境呈現？

造價與效益很快變成敘事武器。一邊緊咬「經費一路攀升」的印象，質疑短距離高鐵是否合理；另一邊指出以相同物價與同條件估算，替代方案也未必便宜，並強調長線路網效益不該只看短距離。當討論被「選擇性引用的數字」主導，最先被吞掉的往往是價值排序：交通公平、區域發展、台鐵體系韌性與財政風險，各自的權重從未被同一張表說清。

北宜高鐵走到環評通過、送審推進，有人贊成有人反對。圖為高鐵。（資料照）北宜高鐵走到環評通過、送審推進，有人贊成有人反對。圖為高鐵。（資料照）

站址更像一顆總開關。站得遠，節省的分鐘數被轉乘吃掉；站得近，用地取得與開發壓力又被放大。於是「站在哪裡」不再只是交通便利，而是利益分配與生活型態的分水嶺。再加上長隧道、土石方暫置與運輸車隊帶來的空氣、水文與地質風險，討論自然升級為責任題：風險能否被監督？事故由誰承擔？補償與復原的責任鏈是否可追？

北宜高鐵真正考驗的，從來不是速度，而是信任資本。當公共討論只剩口號、只剩截圖、只剩互相貼標籤，再精密的工程也會先輸在信任：支持者被當成「只想開發」，質疑者被當成「反對一切」，最後誰都不再相信任何一套算法。這場爭議如果留下什麼警訊，那就是大型建設最難施工的，往往不是山體，而是社會的互信。而工程能否被接受，終究取決於：不同立場是否至少能共享可驗證的假設、可追責的數據、可對話的價值排序。

（作者為退休人士）

