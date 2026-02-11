自由電子報
評論 > 投書

自由開講》張又俠案直指破壞軍委主席負責制

2026/02/11 20:00

◎ 廖明輝

中國國防部於1月24日下午罕見以33秒視評新聞對外宣布，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究決定立案審查調查。隔日，《解放軍報》刊出社論「堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰」，強調張又俠、劉振立身為黨和軍隊高級幹部，卻犯下五項嚴重錯誤，分別為「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響」，直接點名二人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。這樣的定調在解放軍近年反貪腐語境極不尋常，明顯超越單純貪腐問題，直指最高軍事權力結構本身。

中共軍委張又俠因涉嫌嚴重違紀違法，被中共黨中央研究立案審查調查。（路透社檔案照）中共軍委張又俠因涉嫌嚴重違紀違法，被中共黨中央研究立案審查調查。（路透社檔案照）

回顧去年10月18日《解放軍報》就已刊出社論「堅定不移把軍隊反腐敗鬥爭進行到底」，針對何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王厚斌、王春寧等9人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。比對《解放軍報》社論，發現官方論述逐步從「清理腐敗」推進到「政治忠誠」與「制度安全」。此次張、劉案正是此路線急遽升高版。官方措辭層層堆疊，從「辜負信任重托」到「危害黨的執政根基」，核心邏輯是將個人問題上升為對黨指揮槍原則挑戰，而最致命指控正是破壞軍委主席負責制。

在當前中共體制，軍委主席負責制不只是組織原則，而是確保習近平對全軍擁有最終裁量權的制度設計。當官方明確指控有人「踐踏破壞」此制，等同宣告其行為已被視為架空習近平、削弱集中統一指揮的政治問題。這類罪名的嚴重性，遠高於貪腐或濫權，因為它直接觸及政權安全神經。對解放軍而言，中央軍委副主席與聯合參謀部參謀長，同時是制度運作與作戰指揮關鍵，雙雙出事勢必造成指揮鏈短暫失衡，也可能引發對舊部與相關系統的連鎖清查。更深層影響在於政治信任瓦解。當最高層都被指不忠，解放軍官兵勢必陷入高度警惕與自保心態，政治表態將凌駕專業判斷，長期恐將侵蝕內部協同與士氣。

張又俠與劉振立落馬，只是在鞏固習近平軍事領導地位、清除潛在威脅的深度政治整肅。（美聯社檔案照）張又俠與劉振立落馬，只是在鞏固習近平軍事領導地位、清除潛在威脅的深度政治整肅。（美聯社檔案照）

《解放軍報》罕見承認張又俠、劉振立相關行為對「戰鬥力建設造成極大破壞」。在高度集中決策體系下，任何對頂層指揮制度衝擊，都可能在高強度衝突情境放大為致命遲滯。再加上政治整肅勢必分散訓練與備戰資源，對解放軍作戰效能造成影響，並非危言聳聽。從外部戰略視角看，這起事件同樣耐人尋味。一方面可被解讀為習近平對軍隊掌控力極端展現；另一方面也暴露即便在權力頂端，忠誠仍存在不確定性。這種矛盾訊號，將影響各國對中國決策穩定性與風險承擔能力評估。

綜上所述，張又俠與劉振立案的真正焦點，不在於金錢或貪腐，而在於權力與忠誠。這是一場意在鞏固習近平軍事領導地位、清除潛在威脅的深度政治整肅。對解放軍影響，將長時間體現在領導重組、忠誠審查與軍事建設的每一層面，對中國國內政治與地緣戰略格局，也將留下不可忽視的餘震。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

