自由開講》戰狼口中的「同胞」：不服就走？

2026/02/12 11:30

◎ 不孝

外交官本該降溫，卻有人把外交當驅逐令。中國駐澳洲大使蕭千公開宣稱：不願成為中國公民的台灣人，應「設法離開台灣」。一句話，把兩千三百萬人的家園說成可清場的場地，把身分說成必須服從才配擁有的通行證；所謂「同胞」，瞬間成了條件式稱呼——同意者是同胞，不同意者就是該離島的異己。

中國駐澳洲大使蕭千表示，不願成為中國公民的台灣人，應「設法離開台灣」。所謂「同胞」，瞬間成了同意者是同胞，不同意者就是該離島的異己。（歐新社檔案照）中國駐澳洲大使蕭千表示，不願成為中國公民的台灣人，應「設法離開台灣」。所謂「同胞」，瞬間成了同意者是同胞，不同意者就是該離島的異己。（歐新社檔案照）

國安會秘書長吳釗燮反問「難道超過9成台灣人都要離開？」精準把荒謬量化：在台灣，自我認同為中國人的比例早已是少數中的少數；照蕭千邏輯，要先把大多數人趕走，才能得到北京想要的「統一」。這不是論證，這是命令；不是說服，這是控制衝動。

更矛盾的是，北京一面端出「歷史文件」「聯大2758號決議」等話術，要求外界把其主張視為「國際共識」；一面卻用最原始的方式處理不同意——不是辯論，而是驅逐。當規則被拿來當遮羞布、當恐嚇成了補強說服力的膠水，所謂「以規則為基礎的秩序」就只剩宣傳口號。

這也不是孤立失言，而是威權治理語言的外溢。近年中國外交官在他國屢以恐嚇修辭施壓：對日本民眾丟出「被拖入火海」的警告，對外媒談「再教育」台灣人。當說服失靈，威嚇就上場；當論證不足，命令句就補位。外交不再是互信，而是把恐懼當作籌碼。

國安會秘書長吳釗燮反問「難道超過九成台灣人都要離開？」（資料照）國安會秘書長吳釗燮反問「難道超過九成台灣人都要離開？」（資料照）

威嚇之外，還有配套的資訊操作。社群平台上粗糙AI假影片冒充台灣軍人歌頌統一、編造投降敘事，破綻百出仍大量投放。目的未必是讓人相信，而是讓公共語言變髒：真偽難辨成常態，疲乏取代辨識，嘲諷取代警覺；當討論被迫降階，認知戰就已得手。這種「不求你信、只求你累」的打法，正是戰狼語言最需要的背景噪音。

民主社會最怕的不是爭論，而是把爭論變成嘈雜，把規則變成笑話，把人當成可搬移的物件。蕭千的發言讓外界看清：北京談的不是尊重差異，而是要求被統治者先把自己改寫成「合格版本」。

蕭千那句話的核心，是把「國籍」變成政治鞭子：你接受我的身分定義，你就可以留下；你拒絕，你就得走。若這就是北京口中的「和平統一」，那它要求的從來不是對話，而是身分改造。問題只剩一個：當一個政權習慣用驅逐語氣談九成人口，它要的究竟是和平，還是控制？

（作者為退休人士）

