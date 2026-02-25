自由開講》當制衡變成掏空 選舉將成最後的煞車機制

◎ 小小公務員

民主政治需要制衡，但制衡的前提，是對民主制度與公共利益的共同尊重，當制衡被扭曲為洗白歷史、鬆動法律責任、操弄媒體秩序，甚至癱瘓政府運作的工具，它就不再是民主的制衡，而是正在消耗民主制度。

近來立法院藍白陣營的一連串作為，已不只是正常的政黨競爭，而是一場對台灣民主底線的測試。

救國團回歸黨產的主張，告訴我們只要政治力量足夠，歷史就可以被重新包裝。圖為救國團劍潭青年活動中心。（資料照）

首先，將救國團回歸黨產的主張，並非單純的財產或法律爭議，救國團作為威權時期高度黨國色彩的組織，其歷史角色本就涉及轉型正義與政治責任，試圖透過制度操作為其重新定位，不只是模糊歷史界線，更是在向社會傳遞一個訊號：只要政治力量足夠，歷史就可以被重新包裝，責任可以被淡化。

其次，推動中天重返電視頻道，也不該被簡化為言論自由之爭，言論自由的核心在於多元與公共責任，而非讓曾因專業與公共性問題被撤照的媒體，在政治運作下復辟。當特定立場的媒體被刻意扶植，受害的不是政府，而是社會整體判斷事實的能力。

更令人警惕的，是助理費貪污除罪化的主張。這等同於為特定民意代表量身定做的司法解套，將原本必須高度檢視的公款使用，轉化為公款私用的灰色地帶，其結果不但不會提升政治品質，只會讓立委助理或地方民意代表助理面臨更不利的待遇環境。

民主政治需要制衡，但是當制衡被扭曲為洗白歷史，甚至癱瘓政府運作的工具，它就不再是民主的制衡，而是正在消耗民主制度。（資料照）

最後，透過阻擋中央總預算，藍白已將國家正常運作當成政治談判的籌碼。在成熟民主國家中，刻意癱瘓預算向來被視為高度風險的憲政行為，因為其直接衝擊的是行政體系、地方補助、教育、社福與公共建設。諷刺的是，實際承擔後果的，往往不是立院中的政黨，而是地方政府、基層公務人員還有人民。

這些看似分散的事件，實則指向同一方向：權力正被置於歷史責任、媒體秩序、法律倫理與治理義務之上。這並非制衡，而是對制度的系統性破壞。

民主從來不會一夕崩潰，而是在一次次「只是政治攻防」、「忍一下就過了」的縱容中逐步失血。若這些行為不需付出任何政治代價，未來無論由誰執政，都將被視為可以複製的操作模式。

正因如此，今年的地方選舉，已不只是人選或派系之爭，而是一場制度層級的選擇。在民主社會中，選舉不是報復，也不是情緒宣洩，而是最溫和卻最有效的修正機制。透過選票讓破壞制度的政治行為付出代價，正是民主自我修復的方式。

因此，今年在地方選舉下架藍白作為對其立法院作為的明確回應，並非極端立場，而是必要的止血手段。這不是為了對立，而是為了讓民主制度不能再被當成權力交易的工具。

民主制度一旦被掏空，重建的代價將遠高於此刻的選擇，而選舉，正是我們此刻仍握在手中保護台灣民主制度的機會。

（作者為公務員）

