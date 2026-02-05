自由電子報
自由開講》從測試看潛艦：嚇阻力才是核心價值

2026/02/05 11:00

◎ 吳恩

在安全情勢日益複雜的環境下，臺灣選擇投入潛艦自主研發，本身就是一項高度戰略性的決策。然而，近期潛航測試完成後，部分輿論卻流於嘲諷與否定，將技術驗證過程簡化為情緒性標籤，這樣的討論方式，反而模糊了潛艦對國防的真正意義。

台灣選擇投入潛艦自主研發，本身就是一項高度戰略性的決策。圖為海鯤號。（資料照）台灣選擇投入潛艦自主研發，本身就是一項高度戰略性的決策。圖為海鯤號。（資料照）

潛艦的價值，並不在於對外展示，而在於「存在本身所帶來的嚇阻效果」。相較於水面艦艇，潛艦具備隱蔽性高、存活力強的特性，能有效牽制潛在對手的軍事部署，迫使其投入更多資源進行反制。對防衛方而言，這種不對稱優勢，正是小國維持安全的重要支柱之一。

也因此，潛艦的每一項測試，都不是形式，而是攸關未來整體戰略可信度的關鍵環節。從結構強度、聲紋控制到系統整合，任何一項未經充分驗證就貿然推進，反而會在真正需要時付出更高代價。要求嚴格測試，正是對官兵生命安全與國家資源負責的表現。

潛艦的價值在於所帶來的嚇阻效果。圖為加拿大「維多利亞號」潛艦。（路透檔案照）潛艦的價值在於所帶來的嚇阻效果。圖為加拿大「維多利亞號」潛艦。（路透檔案照）

值得警惕的是，當嘲諷與陰謀論取代理性討論時，最終受損的不是某一項武器，而是社會對國防議題的信任基礎。民主社會當然允許質疑，但質疑應建立在事實與專業之上，而非片段資訊或情緒操作。

支持潛艦建造，並不意味著盲目樂觀，而是理解這是一條必須走、也必須走得穩的道路。唯有在社會理性支持下，臺灣才能逐步累積真正可靠的防衛能力。

（作者為研究生）

