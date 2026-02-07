自由電子報
自由開講》千字文甩鍋：堰塞湖災後最先被沖走的責任

2026/02/07 15:00

◎ 不孝

災難奪走19條性命，還有人失蹤；但在花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖案裡，最先被沖走的，竟是責任。面對罹難者家屬的追問，社會等的是一份可核對的事實；卻先等到一場互咬式卸責：鄉長喊「不背鍋」反咬縣長，縣府再端出10點千字文。千字文一長，真相未必更清楚，防線卻先被搭起來；公帑換來的不是說明書，反更像一份預先寫好的辯護狀。

縣府把焦點推向中央：從警戒範圍擴大、撤離戶數暴增，到指稱中央提供套圖模板、要求以「8000人」預估撤離量，甚至搬出災害防救法第35條，暗示行政院也應被納入追查；末段再補一句「籲檢調一視同仁」。看似還原流程，實際是一道政治防火牆：把鍋分散到每一層，任何一層就都能說自己只是「被指示」「被裁示」，於是人人喊冤、人人無責。

花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖案，光復鄉長喊「不背鍋」反咬縣長，縣府再端出10點千字文辯護。（資料照）花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖案，光復鄉長喊「不背鍋」反咬縣長，縣府再端出10點千字文辯護。（資料照）

可惜，生死差別不在公文辯論，而在現場落地。林業保育署公開的時間線顯示，跨部會會議地方政府有參與，警戒由一般、黃到紅是按氣象預測滾動調整；而縣府自己去年9月的「事實查核」也曾強調，所謂「9次示警」是累積文件，紅色警戒發布後縣府與鄉鎮即同步啟動強制撤離。若同步撤離真如所言，為何今日檢調仍以撤離報表、撤離程序為重點，對鄉長等人搜索聲押？這個落差，才是社會要追的核心：紙上撤離是不是先行，逐戶撤離是不是落空，撤離清冊與回報數字如何生成，是否有人把「模型」當盾牌、把「套圖」當藉口，最後讓泥水把謊言與人命一起吞掉。

更危險的是，政治正在把「一視同仁」偷換成「共同責任」。有人把矛頭拉向內政部、農業部甚至行政院，彷彿只要把更多人拖進來，個別失職就能被稀釋成「大家都有份」。但一旦「大家都有份」成為主旋律，結局往往是「沒有人必須負責」，而罹難者的真相則被行政語言與政黨口水反覆淹沒。

花蓮光復鄉長林清水緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，形同把責任推給縣府，不能只究責他一人。（資料照）花蓮光復鄉長林清水緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，形同把責任推給縣府，不能只究責他一人。（資料照）

真正的一視同仁，是把權責切清楚：誰收到了通報、誰做出決策、誰下達命令、誰逐戶到場、誰回報真實數字、誰在關鍵時刻簽了文件。縣府若真要面對公正，就把千字文換成可核對的時間表與證據鏈，讓每一個時間點、每一張清冊都能被對照；鄉長若真是被迫背鍋，就把「被迫」寫成可驗證的事實。災難不是政黨的避雷針。把話術退場，讓證據上場，才是對罹難者與等待的人唯一的交代。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

