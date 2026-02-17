自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

美台觀測站》關於軍購 我們都必須知道的事（謠言大破解！）

立法院「預算會期」總算落幕，不只總預算連審查都沒審查，這幾個月來討論度超高的國防特別預算，也是連審查都不給審查。
美台觀測站

美台觀測站

2026/02/17 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

立法院「預算會期」總算落幕，不只總預算連審查都沒審查，這幾個月來討論度超高的國防特別預算，也是連審查都不給審查。

一直以來，疑美論的重點之一就是抹黑台美軍購以及軍事合作，最終目的是希望大家都覺得軍購沒有用、台灣不可能建立起有效的嚇阻實力。本站一直以來的宗旨之一就是在回應這些長期的、用力的、親中的論述們，在先前出版的《為什麼我們要在意美國》一書中，也有專門的篇章來談軍購。

在野黨版本國防特別預算將使合約難以執行，並删除非红供應鏈投資，衝撃長期戰力，呼籲各界支持國防預算、守住台灣安全。（取自貼文）在野黨版本國防特別預算將使合約難以執行，並删除非红供應鏈投資，衝撃長期戰力，呼籲各界支持國防預算、守住台灣安全。（取自貼文）

這邊我們來幫大家整理近期軍購案的一些基本QA︰

Q1：軍購到底有沒有用？

A1：當然非常有用，簡單來說就是我們現在要買許多最先進的武器，這批軍購將更大幅度地提升我們的嚇阻能力，讓中共不敢使用武力。

一直以來，我們的國軍都不斷試著強化防衛能力，其中也包括從美國那邊購得最新且最有戰力的武器系統。

想想看，為什麼中共要一直罵人、一直試圖阻擋？為什麼親中政客們盡全力阻止、還有各種針對軍購或者國防政策的批評？

請聽聽軍事專家的說法，例如近期網上廣傳的胡振東、揭仲等人的專訪，還有我們的國防部許多將領（例如國防部戰略規劃司司長黃文啓中將、副部長徐斯儉老師等，都有許多專訪）一直很努力跟大家做說明，在各種專訪與公聽會當中都有詳細解釋為什麼我們需要軍購。

Q2：這次的軍購案包括哪些內容？

A2：行政院在2025年11月提出來的《國防特別預算條例》，主要是計劃自2026年起的8年內（到2033年），投入新臺幣1兆2500億元（平均一年約1500億元左右），以軍購、商購以及國造等方式，來獲得高階軍備武器。其中包括：精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、防空飛彈、反彈道飛彈、反裝甲飛彈。

《國防特別預算條例》計劃投入1.2兆元，以軍購、商購以及國造等方式，來獲得高階軍備武器。圖為TOW-2B拖式反裝甲飛彈車。（資料照）《國防特別預算條例》計劃投入1.2兆元，以軍購、商購以及國造等方式，來獲得高階軍備武器。圖為TOW-2B拖式反裝甲飛彈車。（資料照）

除了武器之外，也包括許多研發經費和系統的經費，例如人工智慧輔助及C5ISR系統等裝備，另外也將透過與美國合作生產等方式，提高國內的軍備產能。具體來說，我們希望打造「台灣之盾」的防禦系統，以及打造一個「非紅供應鏈」，用來產製重要的武器裝備，例如無人機。

其中軍購的部份，美國國防部已經在2025年12月17日宣布111億美元的對台軍售案，出售前述特別預算擬採購的部分武器系統。已經通過的部份，內容包括82輛「海馬斯」M142高機動性砲兵火箭系統與相關彈藥、60輛M109A7自走砲系統、42套IFATDS砲兵系統、ALTIUS-700M與ALTIUS-600無人機、1545枚「拖式反裝甲飛彈」、1050枚「標槍飛彈」、台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）及其他武器系統之零附件等。

美國國防部通過111億美元對台軍售案，內容包括82輛「海馬斯」。圖為海馬斯在台實彈射擊。（資料照）美國國防部通過111億美元對台軍售案，內容包括82輛「海馬斯」。圖為海馬斯在台實彈射擊。（資料照）

從這些項目來看，搭配的是台灣近年加強的「不對稱作戰」策略，透過這些機動性高、可以遠程打擊、而且重點是有各種不同類型的飛彈、火砲系統，我們不只具備打擊來犯的軍機軍艦能力，甚至有可能去打擊到他們的基地。上述的項目有些我們已經有了，只是數量還沒這麼多，有些是長期一直想要買但卻還沒買到，有些是機動性超高的武器系統，有些是因應中共裝備升級而購買更高等級的飛彈，還有最重要的是戰術套件等系統工程。

Q3：為什麼上述兩個金額數字不一樣？

A3：台灣現在和美國的軍售案，已經是和其他國家一樣的程序，所以就是每一個項目都隨到隨審，上述111億美元是美國政府已經通過的部份。根據我們國防部的新聞稿，美方還有至少四項軍購案正在內部審查。除了我們跟美國買，美國也有通過一大筆「軍援」的錢，是透過直接採購的方式送給台灣，要幫台灣加速獲得相關的裝備。

而在這8年內的1.25兆當中，其中有至少三千多億台幣並不是對美軍購的部份，也包括我們要加強我們自己的國防產業能力，用自製的方式來增加產能，也就是說這筆錢當中有許多是要用來投資我們自己的國防產業。

另外，強化國防能力當然不是只有軍購，還有包括基礎設施、人員訓練、後勤補給等各方面，這些當然都不一定會是由美方採購而成。我們也參考了歐盟的作法，歐盟去年（2025）已經宣布達成共識，要透過這些項目的增加，要讓國防預算增加到GDP的5%。

Q4：為什麼我們要投資自己的國防工業？
A4：AIT谷立言處長講得非常言簡意賅：「投資自身的國防工業基礎，有三個好處：第一，提升台灣軍方可取得的防衛系統。台灣愈能在本地生產，就愈能有效運用其軍力；第二，提升衝突時的韌性。台灣不像烏克蘭有陸上邊界可接收補給，危機期間要補給關鍵彈藥或無人機會更具挑戰；第三，能對全球防衛物資需求做出貢獻。」
以上引自谷立言處長2026年一月《天下雜誌》專訪內容。

AIT處長谷立言表示，希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國安與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題。（資料照）AIT處長谷立言表示，希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國安與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題。（資料照）

我們可以再加幾點：提升我們自己的科技能力，還有可以增加工作機會。

這樣做的好處當然是非常多的，也可以增加與美國的合作。舉例來說，台灣在前幾年已經將我們擁有的140餘架F-16A/B戰機升級為V型，在這過程中，台灣出資協助洛克希德·馬丁公司研發F-16V，而在其他國家採購或升級此規格時，台灣可獲得相關權利金。

Q5：對美軍購的流程是怎麼樣的呢？是不是都是美國硬塞給我們？

A5：所有的對美軍購，都是由台灣方面提出需求，而且台灣對美軍購的流程，跟現在世界各國對美軍購的流程已經是同一套流程了。

對美軍購流程，大致上是這樣的︰

1. 台灣提出需求計劃。（由國防部做研究、評估、規劃）

2. 向AIT表達我方採購特定武器裝備需求。

3. AIT將需求發給印太司令部和美國戰爭部做評估（國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency,DSCA；簡稱「安合局」）。

4. 評估完後，將發價書交給美國國務院做審查。國務院有軍售專門的審查機制。

5. 國務院審查完後，若批准軍購，則交給美國國會通過。

6. 台灣的行政院提案，編列預算送交立法院審查。

所有的對美軍購，都是由台灣向AIT表達我方採購特定武器裝備需求，再交給美國國務院做審查。圖為AIT。（資料照）所有的對美軍購，都是由台灣向AIT表達我方採購特定武器裝備需求，再交給美國國務院做審查。圖為AIT。（資料照）

在這個過程當中，當然都是會由我們國防部與外交部的人員，與美方行政官員做討論與協商，確保過程順利，同時也向美方不斷溝通我方的軍購需求。

Q6：立委可以提軍購法案嗎？

A6：不行，這是行政部門的職權。

這邊要先解釋一下為什麼行政院要先提出一個「特別預算條例」，這個條例是說行政院要用一筆錢，把這筆錢用在什麼地方，這是法律授權的來源，所以不會在這個條例裡面把要軍購的項目都寫出來，只有寫一個大概的方向。

至於軍購的項目以及錢的使用方式，會在委員會當中去做說明以及由立委們審查，然後在條例通過之後，再由行政院編列各項預算到委員會去審查，這個才是實際可以動支的部份。

立委可以做的事情是，讓行政部門的版本進到「委員會」審查，然後在這個階段是可以去根據行政部門的版本提出相應的版本或是修改的版本，然後再去審查這些預算項目是否合理。

在三權分立之下，立委審查法案內容，而不能夠自己提案叫行政院去做。（資料照）在三權分立之下，立委審查法案內容，而不能夠自己提案叫行政院去做。（資料照）

也就是說，立委可以做的事情、同時也是法定的職權是，審查行政部門依據法案內容提出來的預算案，而不能夠在行政院的法案版本都還不讓付委審查的狀況下，就自己提案。（憲法規定，立法委員不能夠提案增加預算，自然不能夠自己提一筆錢出來要用。這個道理很容易理解，因為行政權要負責擬政策以及負責執行，在三權分立之下，立委們是要去審查這個內容而不能夠自己提案叫行政院去做）

Q7：為什麼國防特別條例不能先公開細節？

A7：條例本來就是法源框架，只會寫大綱，是要賦予行政部門去做這件事情以及編列預算的權力，它不是預算書也不是執行計劃書。

當然，在立法的過程，行政官員一定會向立委們報告要做的細項。這是正常的立法流程，過去許多特別條例都是這樣處理的。

更何況，所謂的細節都會公布給外交國防委員會的立法委員們知道，立院也會召開機密的會議邀請行政部門官員報告，不是該委員會的委員也有權力來參加。現在重點是在野黨這幾個月以來一直阻止行政官員來做報告，然後說黑箱，這完全是自導自演的鬧劇。

為什麼要用機密的方式進行？其中很多項目是公開招標，先把細節公開說出來了會破壞招標的公平性（底價直接掀開？）

況且，如果先把價錢項目寫死，到時會有很難執行的問題。例如軍購以美元計價，如果寫新台幣的數目，那匯率每天改變，一定不可能按照法條上面寫的來買。

民眾黨公布黨團版國防特別條例，卻在法條中把價格與規格寫死。（資料照）民眾黨公布黨團版國防特別條例，卻在法條中把價格與規格寫死。（資料照）

我們要知道的是，軍事採購涉及到的不只是我們自己的需求，還有複雜的國際談判，若我們在法條中把價格與規格寫死，那只要有匯率、原物料、或者是規格的調整、裝備的升級，那整個採購案就無法執行了。

Q8：我們真的需要這麼多武器裝備嗎？

A8：再強調一次，所有的軍購案和國防預算，都是由我們的國防部人員做過評估並且提出需求，由美方做審核後才會通過。我們不一定買得到所有我們想要買的武器，但是我們提出要買的武器，一定是我們想要的。這是很基本的邏輯。

舉例來說，最近在野黨一直質疑說為什麼我們要買這麼多套海馬斯系統。

例如民眾黨的陳智菡說：「海馬斯，我們如果再照現在軍事採購的規模，買下去，我們台灣會變世界數一數二，的，呵，海馬斯最多的地方，真的有這樣的需要嗎？」 結果後來民眾黨自己提一個版本，海馬斯的套數跟行政院版的一樣。那到底是在反對什麼？

民眾黨陳智菡表示，我們如果再買海馬斯，我們台灣會變世界海馬斯最多的地方。結果後來民眾黨自己提一個版本，海馬斯的套數跟行政院版的一樣。（資料照）民眾黨陳智菡表示，我們如果再買海馬斯，我們台灣會變世界海馬斯最多的地方。結果後來民眾黨自己提一個版本，海馬斯的套數跟行政院版的一樣。（資料照）

請相信國軍，並且給予國軍最大的支援。

Q9：民眾黨提了一個版本，為什麼不能依照他們的版本就好？

A9：程序上來看，請先參閱Q6所說，這不是立委的職權，而且也跟正常立法程序不符。內容上來看更是問題非常多。

民眾黨的版本不只金額刪掉了非常多，而且內容項目把金額與套數全部寫死，執行上會有很大的問題。同時，民眾黨版本只能買武器，不能買系統，如同買電腦但裡面沒有作業系統一樣。

另外，我們先前提到過，國防特別條例不是只有軍購，民眾黨版完全刪掉了有關台美合作的「非紅供應鏈」投資部份，我們無法去建立產業鏈，例如無人機的產業鏈就會大受影響。

還有一個大問題是民眾黨版本說軍購要一年一編。然而，國際上不管是軍購（FMS）或商購（DCS）的武器系統，一定都是簽長約（武器系統不可能在一年內製造與交貨），如果一筆預算只能執行一年、隔年還不確定能否拿到，有哪個廠商會願意跟我們簽約？商品做一半如果預算沒通過怎麼辦？

所以，這個條例是用來卡軍購的，不是用來通過軍購的。

Q10：為什麼要用特別預算，而不是一般的軍事預算？

A10：之所以要用特別預算而不是一般年度預算，主要目的是要避免排擠其他預算。因為我們目前政府支出的數額基本上是緩慢成長的（量入為出，要看歲入的狀況），無法一下子成長太多，這個餅無法一下子變大。如果說國防支出要增加，那一定就會減少其他的政府支出，例如教育、社福方面就會減少。用特別預算就可以避免這個問題，而且也有助於我們做一個長期的規劃，讓戰力做一個整體的提升。

Q11：可是我們付錢給美國，軍購案的物品卻一直沒有來？
A11：完全大錯特錯。根據國防部的報告，目前進行的25項軍購之中，進度延宕的就只有三項，總金額約80億美元。這三項分別是：F-16V戰機、AGM-154C飛彈（空對地，由F-16V掛載）、MK-48 Mod6 AT魚雷（艦對艦）因為供應鏈中斷、原物料短缺等問題而延遲。

目前25項軍購中，只有三項進度延宕，分別是：F-16V戰機、AGM-154C飛彈、MK-48 Mod6 AT魚雷。圖為F-16V。（資料照）目前25項軍購中，只有三項進度延宕，分別是：F-16V戰機、AGM-154C飛彈、MK-48 Mod6 AT魚雷。圖為F-16V。（資料照）

其他大多數都是如期交貨，例如拖式飛彈、BLOCK 1B 方陣快砲、M1A2T 戰車，其中有些還提前交貨，例如先前一批海馬斯火箭系統。

F-16V戰機的部份，截至2026年1月，台灣空軍已完成性能提升的F-16V （Block20） 戰機共約140餘架。向美方採購的66架F-16V （Block70/72）預估2027年可以服役。然後不要忘記，除了F-16V外，台灣空軍主力戰機還有包括經國號戰鬥機及幻象2000戰鬥機。

台灣空軍除了F-16V外，還有經國號戰鬥機及幻象2000戰鬥機。圖為幻象2000戰鬥機。（資料照）台灣空軍除了F-16V外，還有經國號戰鬥機及幻象2000戰鬥機。圖為幻象2000戰鬥機。（資料照）

最莫名其妙的是，這一段時間以來有各種大量洗版的帳號到處留言說軍購的物品通通沒來，洗到連一些立委都相信這種說法，甚至還在美國國會議員訪談的時候講，直接被洗臉。這真的是認知作戰與假訊息操作的大成功。各位，無煙硝的戰爭早就開始了。

小結︰

一下子又是很長的一篇文章，但大家可以想想看，到底是哪些人整天在阻止台灣提升防衛能力？

為什麼立委們在程序委員會就擋掉法案，連審查都不給審？

民眾黨提一個大砍金額和項目的版本，目的是什麼？

為什麼AIT谷立言處長要一直不斷發文支持台灣的國防政策和國防產業？

我們呼籲大家，這些國防預算的議題都是我們的基本功課，現在有很多訪談與相關的節目都有很好的說明。

提升嚇阻力是為了保護台灣，現在有很多立委們在國會為反而反，實在不幸，但我們都需要再更了解這些議題才行，才不會被許多政客利用資訊落差來混淆視聽。

自由不是免費的，Freedom is not free。國防部日前發布IG影片說，錢錢沒有不見，只是變成惹不起的樣子。對沒錯，我們都需要更加地努力加強防衛能力，因為獨裁者聯盟的領導者們和協力者們都非常努力啊！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書