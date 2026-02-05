李忠憲的思考》不是每個人，都配得上被歷史記住——寫陳菊，也寫給這個健忘的時代

你可以不用感謝當年黨外民主運動者為台灣流過的血、付出的命，但你必須知道：你今天能夠毫無顧忌地辱罵總統、羞辱政府、詛咒公共人物，正是因為幾十年前，有一群人替你承受了白色恐怖的刑期與死亡的風險。

◎ 李忠憲

我跟陳菊院長結緣是隱性反骨那本書，當然因爲當年德國的人權專員為了她的官司奔走，她對德國產生濃厚的興趣。

陳菊請辭監察院長職務，高醫表示，陳菊復健持續進步。（資料照）

幾年前的某一天，他請他的助理跟我聯絡，希望我有空上台北的時候去監察院找一下她，那天我台北早上有事情，結束之後，好像約11點跑去監察院，帶了兩本書要送給她。

想不到她拿出她自己花了很多心血，做了很多眉批的那一本書請我簽名。

那天在監察院吃飯，吃了一頓很久的午餐，也因此認識劉進興教授，因為劉教授的鼓勵和扮演推手，後來才有數位國土保衛戰這本書。

希望她生病能夠早日康復！

我寫了好幾次，要不是陳菊的那句名言「他和我們不一樣」，柯文哲有可能是現在的台灣總統。

柯文哲當然非常恨她，柯這種人是什麼人大家都應該非常清楚，他的支持者，並不是不聰明，而是選擇站在一個不必為歷史付出代價的位置。

歷史上不會記得柯文哲（左）、黃國昌（右）這些人，時間會證明這些人真的是跟陳菊完全不同等級的人。（資料照）

昨天很多人寫陳菊，很令人感動，柯文哲、黃國昌這些人，等到沒有權力以後，歷史上不會記得這些人，時間會證明這些人真的是跟陳菊完全不同等級的人。

你可以選擇不喜歡陳菊，但沒有人有資格否認她所承受過的重量。歷史從來不公平：它讓承受過牢獄、刑求與死亡威脅的人安靜退場，卻讓靠仇恨、嘲諷與操弄情緒上位的人一時喧嘩。柯文哲、黃國昌這些人終究會失去權力，而失去權力之後，他們也會迅速失去歷史的位置；不是因為他們被迫噤聲，而是因為他們從未為他人承擔過代價。

你可以不用感謝當年黨外民主運動者為台灣流過的血、付出的命，但你必須知道：你今天能夠毫無顧忌地辱罵總統、羞辱政府、詛咒公共人物，正是因為幾十年前，有一群人替你承受了白色恐怖的刑期與死亡的風險。你今天的惡言惡語之所以「不用付出任何代價」，不是因為你勇敢，而是因為有人早已替你把代價付清。

人可以選擇愚蠢，但請不要選擇成為踐踏歷史的人。因為歷史不急著審判，它只是記得很久。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

