汪浩時間》南投縣長的霸道，堪比共匪

南投縣府規劃在名間鄉設置焚化爐一事，疑慮重重卻被輕描淡寫。當程序正義被視為阻礙、民意被當成噪音，權力只剩命令與推進，這樣的治理，與威權有何不同？
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/01 19:00

◎ 汪浩

南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情，縣府卻一意孤行照開會。（資料照）南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情，縣府卻一意孤行照開會。（資料照）

南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，當地自救會質疑焚化爐聯外道路未取得土地同意書，環保局就逕自開會，率大批民眾前往抗議，有民眾激動到下跪要求會議停止，卻依然抗議無果。

名間鄉民在環評會場下跪的一幕，不是情緒失控，而是制度失靈的結果。當居民依法提出道路未取得土地同意、程序瑕疵明確存在，縣府卻一意孤行照開會，還以「只是討論」之名推進實質決策，這不是溝通，是碾壓。更荒謬的是，開發單位與環評單位同為縣府，球員兼裁判，如何令人信服？

焚化爐處理量遠超南投自身垃圾，等於替外縣市燒廢棄物、讓名間承擔風險；選址又落在茶鄉與地下水補注敏感區，距校園僅數百公尺，疑慮重重卻被輕描淡寫。當程序正義被視為阻礙、民意被當成噪音，權力只剩命令與推進，逼得八十歲出家人與農民跪地求停，這樣的治理，與威權有何不同？

民主不是要人民下跪，政府才肯聽。停止失序的環評、補齊要件、重新審議，才是對土地、對人民最基本的尊重。否則，再多的說詞，也遮不住霸道的本質。

名間鄉農民和生態保護團體，用紅雨傘排字「SOS」，為生態請命。（名間鄉反焚化爐自救會提供）名間鄉農民和生態保護團體，用紅雨傘排字「SOS」，為生態請命。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

