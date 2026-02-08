自由電子報
自由開講》台64線司機「丟包」 可謂不純正不作為的殺人犯罪

2026/02/08 09:00

◎ 郭昌益

溫姓替代役搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道被4車相繼輾過身亡。（資料照）溫姓替代役搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道被4車相繼輾過身亡。（資料照）

近日發生在台64線快速道路上的悲劇，一名正值壯年的溫姓學弟，在深夜被多元計程車司機趕下車後，旋即遭後方車輛輾斃。此案引發社會譁然，司機則以乘客「不守規矩、踢椅背」為由試圖辯解。然而，從刑法理路剖析，這絕非單純的交通糾紛或合法的契約終止，而是一起典型的「不純正不作為」犯罪

在刑法理論中，將「不作為」論以犯罪，核心在於「保證人地位」。司機與乘客間存有運送契約，司機自乘客上車起，便對其人身安全負有保護義務。更關鍵的是，司機在禁止行人進入且無避險空間的快速道路強制乘客下車，這一「積極行為」創造了法所不容許的危險。根據刑法第15條之「危險前行為」理論，既然危險是你製造的，你就對乘客生命安全負有監控與排除的絕對義務。

刑法第15條。（擷取自全國法規資料庫網站）刑法第15條。（擷取自全國法規資料庫網站）

針對司機辯稱乘客行為失當才將其趕下車的說法，在法理上更難以支撐其免責。即便乘客違規在先，司機雖有權終止契約，卻絕無權利撤回「保證人地位」。法律上的利益衡量至為明確：司機不能為了維護車內秩序或個人情緒（較低位階法益），而將乘客置於必死無疑的車流險境中（最高位階生命權）。司機本有開往警察局或下匝道等替代方案，卻選擇在「死地」強行趕人。在快速道路這種極端環境下，司機是唯一能阻止悲劇的保證人，其「安全處置義務」不因乘客的無理而豁免。

當司機明知快速道路環境險惡，卻仍將意識不清的乘客拋置於地，其「看著他死也無所謂」的心理狀態，已極度逼近殺人罪的「未必故意」。在規範評價上，司機冷眼離去的「不作為」，本質上等同於將人推向車流的積極屠戮。

溫學弟的生命消逝，敲響了台灣運送法制的警鐘。我們呼籲司法機關應以此案確立職業駕駛責任的嚴格判準：法律不應保護創造危險的人，更不能縱容具備保證人地位者在險境中轉身離去。別讓數位平台與職業駕駛的法律漏洞，成為快速道路上收割人命的荒漠

台北市公運處指出，溫姓替代役搭乘的多元計程車Bolt，未善盡管理責任，將開罰3萬；示意圖。（Bolt提供）台北市公運處指出，溫姓替代役搭乘的多元計程車Bolt，未善盡管理責任，將開罰3萬；示意圖。（Bolt提供）

（作者為政大法學碩士）

