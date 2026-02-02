自由開講》台中接連出事 治理出了什麼問題？

◎ 陳言

台中近期陸續出現多起公共治理爭議，影響層面不小，已難以視為偶發個案。

其中，一方面是豐原爆發高病原性禽流感，業者未依規定通報，死雞私埋，雞蛋仍持續流入市場，直到鄰居檢舉後，市府才緊急撲殺並要求下架相關產品；另一方面，營建土石去化爭議亦持續延燒，相關政策調整後，合法工程去化管道一度受阻，部分公共工程與管線施作延宕，非法棄置風險反而升高。兩類事件雖然性質不同，卻呈現出相似的治理狀況：制度準備不足，應變節奏落後於風險。

台中市豐原區豐康牧場爆出禽流感疫情，大量蛋雞死亡，被檢舉「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」。（市府提供）

事實上，這並非第一次引發社會對台中治理能力的疑慮。過去非洲豬瘟防疫期間，台中同樣多次被點名為破口風險較高的縣市。無論是邊境查驗、廚餘管理，或市場端的防堵作為，相關經驗早已提醒地方政府，動物疫病防治不能只靠宣導，更仰賴平時制度化的監測與落實。

高病原性禽流感亦非單一縣市的問題，而是牽動全國食安與產業安全的公共風險。防疫制度的核心，在於即時通報、源頭掌握與市場阻斷。然而在這起事件中，疫情並非由制度主動掌握，而是在外部通報後才緊急處理，顯示現行監測與稽查機制仍有強化空間。對於高度流動的農產市場而言，任何延誤，都可能放大衝擊。

營建土石去化問題同樣反映治理量能的考驗。中央推動資源循環、減量掩埋，本身並無爭議，也符合永續發展方向。混凝土、磚塊、瀝青等材料，只要分類清楚、用途明確，本可轉化為再生粒料，應用於公共工程，降低天然資源開採與環境負擔。真正的關鍵，在於地方政府是否具備足夠的分類能力、審查量能與穩定的合法去化管道。

然而在制度尚未完備的情況下，若以行政命令全面緊縮作為主要手段，往往會使合法市場短期失序，反而增加地下化與非法棄置的誘因。這樣的結果，並非風險被有效管理，而是被推向更難監控的角落。

中市議員與環保局長吳盛忠（左3）在「太空包」大白山前討論垃圾去化問題。（資料照）

從非洲豬瘟的防疫經驗，到近期禽流感的處置，再到營建土石治理爭議，這一連串事件共同指向同一個問題：公共治理不能只在問題爆發時才啟動，而必須建立在平時的制度準備、持續監管與跨部門協調之上。政策方向或許正確，但若缺乏治理配套與執行量能，最終承擔成本的，仍是市民與產業。

若台中要避免類似爭議反覆出現，至少應從三個方向檢討補強：

第一，強化平時的監測、稽查與通報機制，讓風險在擴散前被掌握。

第二，建立穩定且可預期的合法管道，避免市場因政策急轉而失衡。

第三，提升資訊透明度與跨局處協調能力，讓治理回到制度運作，而非臨時應變。

市民期待的，不是事後的補救與說明，而是制度能否在風險來臨前，就真正發揮作用。

（作者為文字工作者）

