自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》衛廣法修法開後門 媒體專業與公信力岌岌可危

2026/02/04 09:30

◎ 葉昱呈

立法院院會於1月30日三讀通過「衛星廣播電視法」修法，引發爭議。（資料照）立法院院會於1月30日三讀通過「衛星廣播電視法」修法，引發爭議。（資料照）

立法院日前三讀通過的《衛星廣播電視法》修正案，明顯不是為維護媒體公信力，而是針對中天量身打造的「復活條款」。二○二○年，中天換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）否決，原因包括內控自律不足、累計十八次違規，以及近百萬元行政罰款。如今，藍白立委憑藉多數優勢，將此個案利益直接納入法律條文，即便行政訴訟仍在程序中，也被當作立法正當性的理由。此舉非真正立法，而是公然為個案開後門的「特權操作」

新法規定換照評鑑可延長、行政救濟期間可持續播出，特定條件下免評鑑，換照程序原則化，甚至效力溯及既往。換言之，NCC的獨立監理權被大幅削弱，新聞頻道執照可能成為「長期制」。立法者不僅漠視社會對新聞專業把關的期待，也實質替特定媒體鋪路，使媒體淪為財團、政黨與個案利益的操控工具。

新法的規定讓NCC的獨立監理權被大幅削弱，新聞頻道執照可能成為「長期制」。（資料照）新法的規定讓NCC的獨立監理權被大幅削弱，新聞頻道執照可能成為「長期制」。（資料照）

這類修法不僅違反行政法精神，更對民主與國家安全構成長期威脅。換照制度形同虛設，專業審查被制度性剝奪，媒體自主與公信力遭侵蝕。若漏洞被利用，「境外勢力」可能透過媒體影響輿論，損及民眾資訊判斷與信任。媒體是公共財，應保障社會公共利益，而非任由財團或政治勢力左右。

藍白立委雖冠冕堂皇地稱「輔導改善」，實際效果卻是將嚴格行政監理轉化為特權放行。原本應受約束的新聞頻道得以持續播出、免受嚴格審查。若此種特權操作成為常態，新聞自由將淪為形式，台灣媒體生態將倒退，專業與公信力將岌岌可危

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書