自由開講》衛廣法修法開後門 媒體專業與公信力岌岌可危

◎ 葉昱呈

立法院院會於1月30日三讀通過「衛星廣播電視法」修法，引發爭議。（資料照）

立法院日前三讀通過的《衛星廣播電視法》修正案，明顯不是為維護媒體公信力，而是針對中天量身打造的「復活條款」。二○二○年，中天換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）否決，原因包括內控自律不足、累計十八次違規，以及近百萬元行政罰款。如今，藍白立委憑藉多數優勢，將此個案利益直接納入法律條文，即便行政訴訟仍在程序中，也被當作立法正當性的理由。此舉非真正立法，而是公然為個案開後門的「特權操作」。

新法規定換照評鑑可延長、行政救濟期間可持續播出，特定條件下免評鑑，換照程序原則化，甚至效力溯及既往。換言之，NCC的獨立監理權被大幅削弱，新聞頻道執照可能成為「長期制」。立法者不僅漠視社會對新聞專業把關的期待，也實質替特定媒體鋪路，使媒體淪為財團、政黨與個案利益的操控工具。

這類修法不僅違反行政法精神，更對民主與國家安全構成長期威脅。換照制度形同虛設，專業審查被制度性剝奪，媒體自主與公信力遭侵蝕。若漏洞被利用，「境外勢力」可能透過媒體影響輿論，損及民眾資訊判斷與信任。媒體是公共財，應保障社會公共利益，而非任由財團或政治勢力左右。

藍白立委雖冠冕堂皇地稱「輔導改善」，實際效果卻是將嚴格行政監理轉化為特權放行。原本應受約束的新聞頻道得以持續播出、免受嚴格審查。若此種特權操作成為常態，新聞自由將淪為形式，台灣媒體生態將倒退，專業與公信力將岌岌可危。

（作者為公務員）

