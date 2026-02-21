自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》問題不在變色，而在失語

一個正常版本的黃國昌，應該敢說：我現在選擇與哪些勢力合作，這些勢力在兩岸、媒體、黨產、威權歷史上的位置是什麼。否則就會出現一種很詭異的狀態，當年最會「點名結構問題」的人，現在對結構選擇完全失語。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/02/21 21:00

◎ 李忠憲

10年前反媒體壟斷、反國民黨的黨產，立志要消滅國民黨的黃國昌，10年後立場180度改變卻說不出原因。（資料照）10年前反媒體壟斷、反國民黨的黨產，立志要消滅國民黨的黃國昌，10年後立場180度改變卻說不出原因。（資料照）

昨天（0131）在游泳池的時候突然想，黃國昌10年前反媒體壟斷瞄準旺中，反國民黨的黨產，立志要消滅國民黨，10年後立場180度改變。人難道不能改變立場嗎？政治人物不能因時間的改變，而有不同的主張嗎？

人事時地物一樣不同就不同，時間已經不一樣了，難道要僵化、教條不能有不同的主張嗎？

我覺得當然可有不同的主張，這個問題其實是問一句：如果要「正常地改變立場」，至少要補上什麼？

如果什麼都沒有？就只剩下「變」本身，而沒有任何思想重量。

什麼叫「正常的立場轉變」？

在民主政治裡，立場改變本身不是罪。問題在於你是「修正」，還是「跳船」？

一個「正常版本的 黃國昌」，至少要做到三件事：

第一關：交代「為什麼當年錯了」

2014～2015年：反媒體壟斷，劍指 旺中集團，反黨產，視 中國國民黨 為威權遺緒，對黑箱體制、權力、資本高度不信任。

現在黃國昌的版本要先回答一個問題：當年你錯在哪裡？是你低估了「紅色資本」的危險？還是你其實從一開始就反錯對象？又或者你現在認為「媒體壟斷其實不是問題」？

如果沒有這一步，那就不是思想成長，而是歷史刪除自己的過去，難怪會有人說腦子被置換掉了。

2014～2015年，黃國昌反媒體壟斷，劍指旺中集團，如今態度改變，應該要先解釋當年的他錯在哪裡。（中天電視提供）2014～2015年，黃國昌反媒體壟斷，劍指旺中集團，如今態度改變，應該要先解釋當年的他錯在哪裡。（中天電視提供）

第二關：說清楚「你的核心價值剩下什麼」

正常的轉變，應該是這樣的結構：A 原則不變 → 因為現實 B 改變 → 所以策略 C 調整

例如他可以說：我仍然反對媒體壟斷，但現在最大的威脅不是旺中，而是…之類。我仍然反對威權，但我認為現在民進黨出現了…的問題，我仍然主張民主制衡，所以我選擇用…作為手段。

不過他並沒有這樣清楚的論述，現在的狀況比較像：立場變了，朋友換了，原則不見了。而且最關鍵的是，他沒有提出一個「能同時解釋過去與現在」的價值框架。

第三關：正面面對「你現在站在哪個結構裡」

這一關最難，但也最誠實，一個正常版本的黃國昌，應該敢說：我現在選擇與哪些勢力合作，這些勢力在兩岸、媒體、黨產、威權歷史上的位置是什麼，我如何說服自己：這不違背我過去最激烈的指控

否則就會出現一種很詭異的狀態，當年最會「點名結構問題」的人，現在對結構選擇完全失語

所以問題不在「變」，而在「不說」。

不是要他站回十年前，而是要他對這十年負責。一個正常的轉變，應該留下：清楚的自我反省、可檢驗的價值連續性、對權力結構的誠實描述

如果三者皆無，那就只剩下一件事：他無法說明

所以，為什麼這麼多人討厭他？

答案其實很簡單，卻也很殘酷，不是因為他改變立場，而是因為他拒絕說明（也可能他沒有辦法說明真正的原因）。

2019年，黃國昌（右）和網紅「館長」陳之漢（左）號召民眾齊「反紅媒遊行」，時隔好幾年，他卻利用偷拍、監控等手段蒐集政敵私密，再透過特定媒體與網路平台釋放，製造輿論攻擊，令人生厭。（資料照）2019年，黃國昌（右）和網紅「館長」陳之漢（左）號召民眾齊「反紅媒遊行」，時隔好幾年，他卻利用偷拍、監控等手段蒐集政敵私密，再透過特定媒體與網路平台釋放，製造輿論攻擊，令人生厭。（資料照）

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書