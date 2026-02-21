李忠憲的思考》問題不在變色，而在失語

一個正常版本的黃國昌，應該敢說：我現在選擇與哪些勢力合作，這些勢力在兩岸、媒體、黨產、威權歷史上的位置是什麼。否則就會出現一種很詭異的狀態，當年最會「點名結構問題」的人，現在對結構選擇完全失語。

◎ 李忠憲

10年前反媒體壟斷、反國民黨的黨產，立志要消滅國民黨的黃國昌，10年後立場180度改變卻說不出原因。（資料照）

昨天（0131）在游泳池的時候突然想，黃國昌10年前反媒體壟斷瞄準旺中，反國民黨的黨產，立志要消滅國民黨，10年後立場180度改變。人難道不能改變立場嗎？政治人物不能因時間的改變，而有不同的主張嗎？

人事時地物一樣不同就不同，時間已經不一樣了，難道要僵化、教條不能有不同的主張嗎？

我覺得當然可有不同的主張，這個問題其實是問一句：如果要「正常地改變立場」，至少要補上什麼？

如果什麼都沒有？就只剩下「變」本身，而沒有任何思想重量。

什麼叫「正常的立場轉變」？

在民主政治裡，立場改變本身不是罪。問題在於你是「修正」，還是「跳船」？

一個「正常版本的 黃國昌」，至少要做到三件事：

第一關：交代「為什麼當年錯了」

2014～2015年：反媒體壟斷，劍指 旺中集團，反黨產，視 中國國民黨 為威權遺緒，對黑箱體制、權力、資本高度不信任。

現在黃國昌的版本要先回答一個問題：當年你錯在哪裡？是你低估了「紅色資本」的危險？還是你其實從一開始就反錯對象？又或者你現在認為「媒體壟斷其實不是問題」？

如果沒有這一步，那就不是思想成長，而是歷史刪除自己的過去，難怪會有人說腦子被置換掉了。

2014～2015年，黃國昌反媒體壟斷，劍指旺中集團，如今態度改變，應該要先解釋當年的他錯在哪裡。（中天電視提供）

第二關：說清楚「你的核心價值剩下什麼」

正常的轉變，應該是這樣的結構：A 原則不變 → 因為現實 B 改變 → 所以策略 C 調整。

例如他可以說：我仍然反對媒體壟斷，但現在最大的威脅不是旺中，而是…之類。我仍然反對威權，但我認為現在民進黨出現了…的問題，我仍然主張民主制衡，所以我選擇用…作為手段。

不過他並沒有這樣清楚的論述，現在的狀況比較像：立場變了，朋友換了，原則不見了。而且最關鍵的是，他沒有提出一個「能同時解釋過去與現在」的價值框架。

第三關：正面面對「你現在站在哪個結構裡」

這一關最難，但也最誠實，一個正常版本的黃國昌，應該敢說：我現在選擇與哪些勢力合作，這些勢力在兩岸、媒體、黨產、威權歷史上的位置是什麼，我如何說服自己：這不違背我過去最激烈的指控。

否則就會出現一種很詭異的狀態，當年最會「點名結構問題」的人，現在對結構選擇完全失語。

所以問題不在「變」，而在「不說」。

不是要他站回十年前，而是要他對這十年負責。一個正常的轉變，應該留下：清楚的自我反省、可檢驗的價值連續性、對權力結構的誠實描述。

如果三者皆無，那就只剩下一件事：他無法說明。

所以，為什麼這麼多人討厭他？

答案其實很簡單，卻也很殘酷，不是因為他改變立場，而是因為他拒絕說明（也可能他沒有辦法說明真正的原因）。

2019年，黃國昌（右）和網紅「館長」陳之漢（左）號召民眾齊「反紅媒遊行」，時隔好幾年，他卻利用偷拍、監控等手段蒐集政敵私密，再透過特定媒體與網路平台釋放，製造輿論攻擊，令人生厭。（資料照）

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

