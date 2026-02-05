自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》轉身面向大海：讓鯨豚成為新版鈔券上的國家風景

2026/02/05 09:00

◎ 林則葹

中央銀行正式啟動新台幣鈔券改版，並推出「台灣之美」系列鈔券面額主題全民票選活動。（資料照）中央銀行正式啟動新台幣鈔券改版，並推出「台灣之美」系列鈔券面額主題全民票選活動。（資料照）

近日，中央銀行發起「台灣之美」新版鈔券面額主題票選活動。這不僅是一場設計美學的選擇，更是一場關於國族認同與價值取向的公共對話。作為一名來自太平洋岸、長期與海洋共生的花蓮基層民意代表，我誠摯期盼：台灣的新鈔券，能夠展現一份真正屬於海島國家的海洋視野。

長期以來，我們的社會在文化象徵上，習慣「背對海洋」。過往鈔券設計中，玉山、帝雉等高山與森林意象，確實象徵了台灣的堅毅與生命力，但在無形中也形塑了一種偏向內陸的視角。然而，台灣是一座被太平洋、巴士海峽與台灣海峽所環抱的島嶼，海洋不只是地理的邊界，更是我們與世界連結的通道。若在「台灣之美」的想像中缺席了海洋，那麼這份美，終究是不完整的。

在眾多海洋意象之中，我特別建請中央銀行審慎考慮將「鯨豚」納入新版鈔券的視覺主題。台灣東岸是全球少數能近距離觀測鯨豚的重要海域，全球約三分之一的鯨豚種類曾在此留下紀錄。這不僅是自然奇景，更是台灣在全球生物多樣性版圖中不可替代的座標。

將「鯨豚」納入新版鈔券的視覺主題，更能指出台灣在全球生物多樣性版圖中不可替代的座標；示意圖。 （賞鯨業者提供）將「鯨豚」納入新版鈔券的視覺主題，更能指出台灣在全球生物多樣性版圖中不可替代的座標；示意圖。 （賞鯨業者提供）

首先，鯨豚是海洋生態健康的關鍵指標

牠們的現蹤，代表周邊海域具備穩定的食物鏈與優質的環境。將鯨豚呈現在國家貨幣之上，等同於向國際社會宣告台灣守護海洋生態的重視與承諾

其次，鯨豚象徵著台灣文明價值的轉型歷程

從早期的捕鯨歷史，到今日花蓮發展出受國際肯定的永續賞鯨產業，這背後反映了台灣社會集體海洋意識的成熟，我們正從資源的掠奪者，轉向自然的共生者。鯨豚自在、優雅且靈動的姿態，正好呼應了民主社會所珍視的開放、包容與生命力。

貨幣不只是交易工具，更是國家最日常、也最具穿透力的文化載體。每天在人民手中流通的鈔券，持續形塑我們如何理解自身所處的土地。我所期待的，不僅是防偽技術精良的紙鈔，而是能夠清楚訴說台灣故事、反映時代價值的國家象徵

對花蓮而言，海洋始終是我們的生命線。無論是推動海洋深層水產業，或是長年累積的永續賞鯨實踐，核心理念都在於讓下一代理解：大海不是阻隔，而是通往未來的入口。

期盼中央銀行在票選與後續設計中，能將海洋納入台灣集體想像的核心。讓那片孕育我們的太平洋，以及自由躍動的鯨豚，成為新版鈔券上的重要風景。這將提醒每位國民：台灣不只是一座島嶼，而是一個擁抱海洋、向世界敞開的海島國家。

期盼中央銀行在後續設計中，能將海洋納入，成為新版鈔券上的重要風景。（資料照）期盼中央銀行在後續設計中，能將海洋納入，成為新版鈔券上的重要風景。（資料照）

（作者為花蓮縣議員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書