自由開講》轉身面向大海：讓鯨豚成為新版鈔券上的國家風景

近日，中央銀行發起「台灣之美」新版鈔券面額主題票選活動。這不僅是一場設計美學的選擇，更是一場關於國族認同與價值取向的公共對話。作為一名來自太平洋岸、長期與海洋共生的花蓮基層民意代表，我誠摯期盼：台灣的新鈔券，能夠展現一份真正屬於海島國家的海洋視野。

長期以來，我們的社會在文化象徵上，習慣「背對海洋」。過往鈔券設計中，玉山、帝雉等高山與森林意象，確實象徵了台灣的堅毅與生命力，但在無形中也形塑了一種偏向內陸的視角。然而，台灣是一座被太平洋、巴士海峽與台灣海峽所環抱的島嶼，海洋不只是地理的邊界，更是我們與世界連結的通道。若在「台灣之美」的想像中缺席了海洋，那麼這份美，終究是不完整的。

在眾多海洋意象之中，我特別建請中央銀行審慎考慮將「鯨豚」納入新版鈔券的視覺主題。台灣東岸是全球少數能近距離觀測鯨豚的重要海域，全球約三分之一的鯨豚種類曾在此留下紀錄。這不僅是自然奇景，更是台灣在全球生物多樣性版圖中不可替代的座標。

首先，鯨豚是海洋生態健康的關鍵指標

牠們的現蹤，代表周邊海域具備穩定的食物鏈與優質的環境。將鯨豚呈現在國家貨幣之上，等同於向國際社會宣告台灣守護海洋生態的重視與承諾。

其次，鯨豚象徵著台灣文明價值的轉型歷程

從早期的捕鯨歷史，到今日花蓮發展出受國際肯定的永續賞鯨產業，這背後反映了台灣社會集體海洋意識的成熟，我們正從資源的掠奪者，轉向自然的共生者。鯨豚自在、優雅且靈動的姿態，正好呼應了民主社會所珍視的開放、包容與生命力。

貨幣不只是交易工具，更是國家最日常、也最具穿透力的文化載體。每天在人民手中流通的鈔券，持續形塑我們如何理解自身所處的土地。我所期待的，不僅是防偽技術精良的紙鈔，而是能夠清楚訴說台灣故事、反映時代價值的國家象徵。

對花蓮而言，海洋始終是我們的生命線。無論是推動海洋深層水產業，或是長年累積的永續賞鯨實踐，核心理念都在於讓下一代理解：大海不是阻隔，而是通往未來的入口。

期盼中央銀行在票選與後續設計中，能將海洋納入台灣集體想像的核心。讓那片孕育我們的太平洋，以及自由躍動的鯨豚，成為新版鈔券上的重要風景。這將提醒每位國民：台灣不只是一座島嶼，而是一個擁抱海洋、向世界敞開的海島國家。

（作者為花蓮縣議員）

