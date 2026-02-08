自由開講》「親人」未必是「恩人」 台灣人要命運「自決」

◎ 余無言

國民黨主席鄭麗文近日的「美國是恩人，中國是親人」的言論，令人費解。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近日表示：美國曾是我們的「恩人」，但中國大陸是我們的「親人」，中華民國不會忘記「美國的情誼」，但也絕對做不出「骨肉相殘」的事。這就令人不解，鄭麗文到底想表達什麼？

對此，筆者提出幾點看法。

首先，台灣人又是如何看待自己的命運？「恩人」與「親人」如果同調，一切還好商量。可惜，台灣如今的「兩難困境」，是美國「恩人」想要台灣強化國防，避免被中國併吞；而中國「親人」，則是要台灣「回歸祖國」，成為中國的一部份！

其次，根據台灣民意基金會2025年11月13日公布最新「台灣人統獨傾向」全國民意調查，結果顯示44.3%台灣獨立，占最多數，這是台灣人想告別中國「親人」，打算「轉大人」，想要「自力更生」了！

另外，只有13.9%想要「認祖歸宗」，支持兩岸統一；而24.6%不希望與中國「親人」兵戎相見，支持「維持現狀」。

民調顯示，4成的台灣人想要獨立，這是台灣人想告別中國「親人」的表現。（擷取自台灣民意基金會）

其三，按照國民黨主席鄭麗文所言，美國「恩人」提供國防軍售支援，讓「台灣轉大人」，美國應該是台灣的良師益友，而且符合「教育理念」，讓台灣「適性發展」，以及「展翅飛翔」！

國民黨主席鄭麗文眼中的中國「親人」，則是動輒拿出棒棍與武器，恐嚇為脅台灣，這種「打罵教育」不符合追求「人權與民主」的時代潮流，只會把台灣這位「親人」給嚇跑！

最後，《論語． 衛靈公》：「道不同，不相為謀」！這句話表示思想、價值觀與道路不同的人，無法在一起商議、合作或共事！當「恩人」與「親人」不同調，台灣人理當要「自決」，台灣自己的命運，自己決定！

（作者為教育人員）

