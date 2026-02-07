自由電子報
自由開講》把政治說成親人 是在迴避現實的危險說法

2026/02/07 10:30

◎ 沈言

國民黨主席鄭麗文近日稱「美國是台灣的恩人，中國是親人」的言論，引發外界熱議。（資料照）國民黨主席鄭麗文近日稱「美國是台灣的恩人，中國是親人」的言論，引發外界熱議。（資料照）

近日，鄭麗文以「美國是恩人，中國是親人」形容台灣的位置，並認為不必在美中之間做出選擇。這句話乍聽溫和，像是在替緊繃的局勢降溫，但真正令人不安的是，它刻意跳過了一個正在發生的現實

過去幾年，台灣面對的不是抽象的「大國競爭」，而是具體而持續的摩擦。軍機繞台、軍演常態化、外交空間被壓縮、經貿與輿論上的施壓，這些都不是情緒描述，而是日常新聞。這些行為來自哪裡，社會並沒有混淆。但在「親人」這個說法裡，這些摩擦被語言性地避開了

一旦把政治關係說成親人，語言就開始發揮作用。威脅不再被直接點名，而被轉化為誤會或情緒；防衛不再被視為必要，而被描繪成傷感情；至於選擇本身，則被包裝成不理性、不成熟。問題不在於這樣的說法溫不溫和，而在於它讓該被討論的現實，消失在語言之後。

類似的敘事，其實早有前例：以色列與阿拉伯民族，在宗教神話中本就被描述為同源的兄弟，卻從未因這層血緣敘事而避免衝突。血緣與親近，並沒有替代安全、邊界與權力問題，反而常讓衝突更難處理，因為任何防衛行動，都容易被指責為手足相殘。

說穿了，現代政治從來不是靠感情運作。真正重要的，是誰掌握決策權，承諾會不會改變，改變之後要不要付出代價。這些問題，親不親近都無法回答。把政治說成一家人，並不會讓風險消失，只會讓風險變得不好說出口

把中國當成一家人的說法，並不會讓軍機繞台、軍演頻率降低，只會讓政治風險變得不好說出口；中國軍演示意圖。（美聯社檔案照）把中國當成一家人的說法，並不會讓軍機繞台、軍演頻率降低，只會讓政治風險變得不好說出口；中國軍演示意圖。（美聯社檔案照）

這也是為什麼，近代國際政治中的信任，並非建立在情感上，而是建立在制度是否能約束權力、是否能讓承諾被檢驗之上。當制度差異存在，再溫和的語言，也無法提供可驗證的安全感。

這種說法在台灣特別危險，正因為台灣正承受的是單向、持續的壓力。當政治語言選擇不去命名威脅，而改用親情包裝，結果不是降低衝突，而是削弱社會面對風險的準備與判斷。在這樣的結構下，被要求體諒與克制的，始終是台灣這一方。

回到兩岸關係，真正該被誠實討論的，不是感情遠近，而是現實摩擦如何處理、制度差異如何面對如果連威脅本身都不願意說清楚，只用「親人」兩個字帶過，那不是和平方案，而是一種語言上的閃避。

政治不是家務事。有些話看似在降溫，其實只是把該面對的現實，往後推了一步。

（作者為評論員）

