自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國退出WHO 世衛淪政治遮羞布

2026/02/03 09:30

◎ 池明

美國近日正式退出世界衛生組織（WHO），這不僅是國際衛生體系的板塊震盪，更是針對「政治凌駕專業」的響亮耳光。美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）在社群平台上直言，世衛長期以來為了討好中共，寧可假裝台灣不存在，甚至不惜犧牲全球防疫的黃金先機

美國近日退出WHO，衛生部副部長歐尼爾在社群平台上直言，世衛長期以來為了討好中共，寧可假裝台灣不存在。（美聯社、X@HHS_Jim，本報合成）美國近日退出WHO，衛生部副部長歐尼爾在社群平台上直言，世衛長期以來為了討好中共，寧可假裝台灣不存在。（美聯社、X@HHS_Jim，本報合成）

面對美方指控，世衛專家范科霍芙一再仍採取「玩弄文字遊戲」的態度，堅稱台灣在2019年底只是詢問資訊而非發出警訊。這正是前指揮官陳時中所形容「內行人講外行話」。在公衛領域，當通報中提及「非典型肺炎」且病患已隔離治療時，任何具備專業素養的官僚都應往「人傳人」的極高風險思考世衛當年的冷漠與已讀不回，除了棄守專業，更是政治性言論自我審查。

回顧2002年SARS血淚，WHO將台灣強劃歸中共管轄，致使我國在資訊斷絕下孤軍奮戰，加上台北市政府處置不當，和平醫院封院造成30人死亡、1人自殺的悲劇，佔了當時台灣SARS死亡總人數的一半。隔年（2003）WHA大會，中國代表沙祖康面對記者詢問兩千萬人的醫療人權，更冷回「早就給拒絕了！沒聽到大會做的決定嗎？誰理你們！」的狂妄羞辱。這段被國際醫療體系棄若敝屣的沉痛過往，是台灣人刻骨銘心的集體傷痕。

多年來，世衛官員如艾沃德之流，面對台灣議題時或裝聾作啞、或掛斷視訊，其醜態早已傳遍國際。如今美國正式割蓆，並指責世衛在疫情期間的失職，反映出自由世界對WHO「被特定勢力把持」已漸失耐性

美國指責WHO於2019年忽視台灣發出的新冠肺炎早期示警。WHO卻稱，台灣並未向其預警，只有索取資訊。外交部對此怒斥「並非事實」。（法新社）美國指責WHO於2019年忽視台灣發出的新冠肺炎早期示警。WHO卻稱，台灣並未向其預警，只有索取資訊。外交部對此怒斥「並非事實」。（法新社）

台灣在醫療與公衛的實力不容忽視，當WHO選擇向威權鼻息低頭，台灣更應與價值相近的盟友站在一起。美國退出世衛並非門羅主義的縮影，而是對無能官僚體系的重新洗牌。

台灣應以此為契機，積極參與跨國公衛體系的重組新可能，證明我們的存在不需仰賴世衛的認可，而是基於全球不可或缺的實力。唯有當我們持續壯大自我、堅守民主價值，世界終會發現：這場防疫馬拉松，台灣從未缺席，而假裝台灣不存在的人，終將被真相與歷史所遺棄。

（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書