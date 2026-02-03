自由開講》美國退出WHO 世衛淪政治遮羞布

◎ 池明

美國近日正式退出世界衛生組織（WHO），這不僅是國際衛生體系的板塊震盪，更是針對「政治凌駕專業」的響亮耳光。美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）在社群平台上直言，世衛長期以來為了討好中共，寧可假裝台灣不存在，甚至不惜犧牲全球防疫的黃金先機。

美國近日退出WHO，衛生部副部長歐尼爾在社群平台上直言，世衛長期以來為了討好中共，寧可假裝台灣不存在。（美聯社、X@HHS_Jim，本報合成）

面對美方指控，世衛專家范科霍芙一再仍採取「玩弄文字遊戲」的態度，堅稱台灣在2019年底只是詢問資訊而非發出警訊。這正是前指揮官陳時中所形容「內行人講外行話」。在公衛領域，當通報中提及「非典型肺炎」且病患已隔離治療時，任何具備專業素養的官僚都應往「人傳人」的極高風險思考。世衛當年的冷漠與已讀不回，除了棄守專業，更是政治性言論自我審查。

回顧2002年SARS血淚，WHO將台灣強劃歸中共管轄，致使我國在資訊斷絕下孤軍奮戰，加上台北市政府處置不當，和平醫院封院造成30人死亡、1人自殺的悲劇，佔了當時台灣SARS死亡總人數的一半。隔年（2003）WHA大會，中國代表沙祖康面對記者詢問兩千萬人的醫療人權，更冷回「早就給拒絕了！沒聽到大會做的決定嗎？誰理你們！」的狂妄羞辱。這段被國際醫療體系棄若敝屣的沉痛過往，是台灣人刻骨銘心的集體傷痕。

多年來，世衛官員如艾沃德之流，面對台灣議題時或裝聾作啞、或掛斷視訊，其醜態早已傳遍國際。如今美國正式割蓆，並指責世衛在疫情期間的失職，反映出自由世界對WHO「被特定勢力把持」已漸失耐性。

美國指責WHO於2019年忽視台灣發出的新冠肺炎早期示警。WHO卻稱，台灣並未向其預警，只有索取資訊。外交部對此怒斥「並非事實」。（法新社）

台灣在醫療與公衛的實力不容忽視，當WHO選擇向威權鼻息低頭，台灣更應與價值相近的盟友站在一起。美國退出世衛並非門羅主義的縮影，而是對無能官僚體系的重新洗牌。

台灣應以此為契機，積極參與跨國公衛體系的重組新可能，證明我們的存在不需仰賴世衛的認可，而是基於全球不可或缺的實力。唯有當我們持續壯大自我、堅守民主價值，世界終會發現：這場防疫馬拉松，台灣從未缺席，而假裝台灣不存在的人，終將被真相與歷史所遺棄。

（作者為教師）

