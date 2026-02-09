健康醫療網》當心不只是過敏！氣喘久治不癒可能是「這」隱藏疾病

臨床上若病人出現典型症狀，如氣喘、鼻息肉、慢性鼻（竇）炎，醫師在EGPA的早期辨識或鑑別診斷中，血液檢測扮演關鍵角色，其中最重要的指標便是嗜伊紅性白血球（Eosinophil，簡稱Eos）。

過敏氣喘反覆發作，當心EGPA上身。（圖／shutterstock）嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎（Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis，簡稱EGPA），是一種會侵犯中小型血管、引發全身性發炎反應的血管炎疾病。臨床上，接近九成EGPA患者會先出現氣喘症狀，並常合併慢性鼻竇炎、鼻息肉或過敏性鼻炎，使疾病早期極易被認為是單純的過敏體質或氣喘控制不佳。然而，EGPA並非只侷限於呼吸道，隨著病程進展，發炎反應可能擴及皮膚、周邊神經、肺臟甚至心臟，出現紫斑、手腳麻木或肺部浸潤等症狀。由於這些症狀分散且多樣，若未提高警覺，往往等到器官受損後才確診，早已錯失治療的黃金時機。

潛藏疾病訊號 嗜伊紅性白血球異常升高

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民醫師指出，臨床上若病人出現典型症狀，如氣喘、鼻息肉、慢性鼻（竇）炎，醫師在EGPA的早期辨識或鑑別診斷中，血液檢測扮演關鍵角色，其中最重要的指標便是嗜伊紅性白血球（Eosinophil，簡稱Eos）。嗜伊紅性白血球原本是人體免疫系統的一部分，主要參與對抗寄生蟲與調節過敏反應，但當其數量異常增高時，便可能導致過度發炎，引發上述多樣且分散的症狀。若病患已經接受類固醇治療，Eos仍然＞500/μL；或沒有使用類固醇治療，Eos＞1,000/μL，便需高度懷疑是否存在EGPA等嗜伊紅性白血球相關疾病，因此常規抽血即可掌握的這項數據，往往是醫師及早辨識疾病的第一道線索。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民醫師。（取自貼文）

Eos不只是數值 更是疾病嚴重度與進展階段

從臨床觀察來看，嗜伊紅性白血球異常所引發的疾病，並非單一病症，而是呈現連續變化的疾病樣態：從Eos輕微升高開始，病患可能出現氣喘的症狀；若合併鼻息肉或慢性鼻竇炎，代表不再是局部發炎反應；若Eos顯著升高，且有不只單一器官出現症狀，便可能進展為EGPA或其他疾病。陳理事長補充，Eos並非單一數字，而是協助醫師判斷疾病嚴重度與進展階段的重要依據，患者若在健檢或門診抽血報告中發現Eos明顯偏高，即使症狀輕微，仍建議主動與醫師討論是否需進一步檢查。▲EGPA（嗜伊紅性肉芽腫性多血管炎）典型症狀。（取自貼文）

從症狀到抽血數據 跨專科合作掌握EGPA早期診斷

當患者長期氣喘控制不佳，合併鼻息肉、慢性鼻竇炎，甚至反覆發生手腳麻木、皮膚紫斑等症狀，且抽血顯示Eos持續升高時，醫師便會啟動更進一步的整合性評估。陳理事長表示，這通常包含詳細的病史回顧、肺功能檢查、影像學檢查等，並視情況安排耳鼻喉科、神經內科、風濕科或皮膚科會診，以協助疾病的診斷，藉由跨專科合作與系統性評估，才能在疾病早期即確立診斷方向。

定期追蹤Eos 及早掌握EGPA進展

EGPA若未及時治療，發炎反應可能導致肺部纖維化、神經永久損傷，甚至危及生命；但若能在早期透過血液檢測發現Eos數值異常，並及時介入治療，多數患者可順利達到病情緩解，維持良好生活品質。陳理事長提醒，對於長期氣喘患者而言，定期抽血追蹤Eos變化，不僅有助於評估治療反應，更是防範EGPA的重要防線。此外，台灣胸腔暨重症加護醫學會也將持續推動醫師教育與診療共識更新，提升EGPA的診斷與治療效率，進一步保障民眾健康權益。

本文授權轉載自健康醫療網／記者陳佳慧報導當心不只是過敏！氣喘久治不癒可能是「這」隱藏疾病

