評論 > 投書

自由開講》顛覆高層、腐蝕基層 透視中共亡台兩枝箭

2026/03/02 08:30

◎ 愚工

根據國安局2025年初的報告，2024年涉共諜案遭到起訴的現、退役軍人加總，占全部案例比例高達66%，顯示臺灣軍隊已是中共對台滲透的主要鎖定對象。若細部分析近年共諜案的演變趨勢，可發現中共開始調整滲透模式，以求提高工作成效。

首先，中共從過去側重吸收高階將領、校級幹部，轉為大規模接觸基層士官兵，包括戍守總統府的憲兵營、主責兩棲作戰的海軍陸戰隊、擔負馬祖離島防衛的守備駐軍，甚至警職的海巡人員等，都有涉案紀錄。中天記者林宸佑捲入共諜案。（資料照）中天記者林宸佑捲入共諜案。（資料照）

國安局的報告佐證了中共「顛覆高層，腐蝕基層」的「亡台」戰略兩支箭，說明如下：

1.腐蝕基層：最近爆發的中天新聞記者林宸佑共諜案，涉案的軍職人員就都是基層士官兵。這些基層官兵並非因「熱愛祖國，熱愛共產黨」而涉入共諜活動，純粹只是因自我金錢的管理不當，而被騙涉入，其中被騙的SOP都是，「居心不良的人假冒善心人士」用小錢救急，換取這些阿兵哥提供一些看起來人畜無害的資料開始，這就好比毒販請你吃含有罌粟成分糖果，等你上了癮，再從罌粟糖果轉為毒品，讓你中毒而不自知。

類似的腐蝕基層的戰略活動，還有組織物超所值的旅遊團，提供落地招待，讓你感受經濟實惠及對方的熱情大方，而掉入心生迷戀的漩渦。目的都是在腐蝕基層的反抗意志與能力，以備不時之需。

2.顛覆高層：最具體的例子就是，利用藍白徒眾在立法院毀憲亂政強立惡法、阻擋軍購，弱化國防，拒審預算，癱瘓台灣，顛覆國家的上層政治與法律及財政結構，達到製造社會動盪、擾亂民心的戰略目標。

國眾兩黨立委聯手挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程。（資料照）國眾兩黨立委聯手挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程。（資料照）這次涉案的中天記者林宸佑表像看起來只是白目，問話遭人討厭的記者，林宸佑就如中日戰爭期間，中共在華北根據地組織60多萬少年抗日兒童，成立「延安小八路」，利用兒童的「童稚無邪只是調皮，看起來人畜無害的特質」，擔任站崗放哨、傳遞情報及分散國軍注意力的工作。林宸佑只是冰山一角，國內還有很多看起來只是白目的中共間諜，國安及國人都應提高警惕。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

