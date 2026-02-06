自由開講》共軍高層清洗 政治風暴山雨欲來？

◎ 宗介

中國解放軍高層近期再度爆發震撼性人事風暴。中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立，遭中共當局以「涉嫌嚴重違紀違法」立案調查，相關消息迅速成為國際輿論關注焦點。然而，與過往解放軍整肅行動不同的是，截至目前為止，解放軍各戰區、各軍種竟集體噤聲，未見任何「堅決擁護中央決定」的表態，反而引發外界對中南海實際掌控軍權能力的高度質疑。

中共中央軍委副主席張又俠等人落馬後，引發外界對中南海實際掌控軍權能力的高度質疑。（法新社檔案照） X推主「Finding Home 心歸何處」指出，中國國防部於1月24日發布官方聲明，宣布對張又俠、劉振立展開調查，至今已超過72 小時，但全中國沒有任何一個戰區或兵種公開發聲支持清洗行動。相較之下，2025年10月何衛東、苗華等軍中高層遭查時，各戰區黨委幾乎「連夜開會」、迅速表態效忠，展現對中南海的高度服從。此一強烈反差，被解讀為軍內對本次行動的普遍觀望，甚至不滿。

前中共中央黨校教授蔡霞亦分析指出，習近平此次抓捕張又俠、劉振立的作法，違反黨內既有程序與規範，「在黨內幾乎沒有合法性」。她直言，習近平長期以高壓恐怖手段控制解放軍，如今軍內的集體沉默，本身就是一種政治態度，象徵對當前清洗行動的抗拒。

此外，張又俠、劉振立的姓名至今仍保留在新華網與中國國務院等官方網站，引發更多揣測。推主「杜文WenDu」認為，這反映中南海內部已陷入「失序狀態」，在未完成免職與法律程序前便先行定罪，顯示權力運作的混亂與倉促。

推主「貓神」則進一步警告，兩名軍委核心人物同時落馬，屬於極為嚴重的政治事件，極可能引爆中共高層全面政治清算。若習近平最終勝出，所有未即時「站隊」的媒體與單位，恐怕都將面臨整肅，甚至出現類似「大明蘭玉案」的歷史翻版。他也指出，央視轉播解放軍報社論，被視為體制內部分力量已開始選邊，顯示黨內裂痕逐漸浮上檯面。

更為震撼的是，X推主「德潤傳媒」爆料稱，中部戰區第82集團軍疑似於1月26日清晨進入北京，並一度掌控中南海，試圖營救張又俠，甚至對中共最高領導層展開搜捕。該消息聲稱習近平目前「下落不明」，可能轉移至地下設施。不過，此一說法尚未獲得任何獨立管道證實，可信度仍待嚴格檢驗。

整體而言，無論相關傳聞是否屬實，解放軍高層集體沉默、本該展現「絕對忠誠」的體系出現遲疑，已清楚顯示中共政軍體系正面臨前所未見的信任危機。這不僅是一場反貪或人事調整，更是一場牽動軍權、政權與體制穩定的深層政治風暴，其後續發展，勢必將深刻影響中國內部權力結構與區域安全局勢。

