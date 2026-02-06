自由電子報
評論 > 投書

自由開講》共軍「大清洗」 台海真實風險評估

2026/02/06 20:00

◎ 張亞柔

近日，有關中共中央軍委副主席張又俠「落馬」的傳聞，引發國際輿論對台海局勢的再度聚焦。美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光在《不明白播客》中指出，在解放軍遭遇近年來最大規模的內部清洗後，中共短期內對台灣發動「全面戰爭」的可能性反而下降，但仍不排除局部衝突的風險。這番說法在一定程度上切中現實，卻也值得進一步拆解。

清洗削弱的是「勝率」，不是「動武意志」

2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案照）2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案照） 近年解放軍自火箭軍、裝備系統到軍工體系出現結構性整肅，已對軍隊的指揮穩定性與內部信任造成衝擊。現代跨海聯合作戰高度依賴長期磨合的指揮鏈與指揮官之間的默契，這並非靠行政任命即可一夕補齊。在此背景下，認為短期內發動全面攻台戰爭的門檻升高，並非毫無根據。然而，這並不等同於解放軍「失去動武能力」。對中共最高領導層而言，真正的考量從來不是能否百分之百取勝，而是是否能承受戰事不順所帶來的政治風險。清洗所削弱的，是軍事行動的成功機率與可預期性，而非北京動用武力的選項本身。

為何威脅升高，卻不一定代表更接近戰爭？

近來中共對台的口頭威懾與軍事敘事不降反升，這與外界「戰爭風險下降」的判斷形成表面矛盾。實際上，這正反映了一種補償性心理：當軍事可信度因內部整肅而受質疑，北京更需要透過高分貝的言辭、頻繁的軍演敘事與象徵性動作，維持對台威懾的心理效果。換言之，聲量的升高，未必意味著即將動手，反而可能是在掩飾「不確定性增加」的焦慮。

比全面戰爭更值得警惕的，是「可控衝突」

吳國光指出不排除局部戰爭的可能性，這一判斷尤其值得台灣高度警惕相較於全面攻台，局部衝突、灰色地帶升級或有限度的軍事行動，對北京而言具備更高的政治彈性與更低的失敗成本。這類行動不需要完美的指揮體系，也不必承擔全面戰爭的國際與內部政治後果，卻能對內宣示「建軍百年目標」有所交代，對外則測試台灣與國際社會的反應邊界。正因如此，解放軍內部動盪，並不必然帶來安全紅利，反而可能推動北京選擇風險較低、但干擾性更強的軍事與非軍事操作。

2027不是開戰時刻表，而是政治壓力節點

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光指出，不排除局部戰爭的可能性，這一判斷尤其值得台灣高度警惕。（取自政大國關中心臉書）美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光指出，不排除局部戰爭的可能性，這一判斷尤其值得台灣高度警惕。（取自政大國關中心臉書） 所謂「建軍百年目標」，與其說是一個精確的軍事時間表，不如說是一個政治交代的節點。若軍事準備充分，風險可能被拉高；若內部狀態不穩，則更可能透過低烈度、可控的行動，維持強硬姿態而避免不可收拾的後果。在這樣的結構下，單純以「戰爭機率升高或降低」來判斷台海安全，反而容易失焦。

解放軍正處於一個以政治整肅為核心、而非以戰力累積為優先的階段。這使得短期內全面犯台的門檻上升，卻同時提高了局部衝突與灰色地帶行動的誘因。對台灣而言，「全面戰爭風險下降」不等於「安全感上升」。在高度不確定的環境中，維持戰略清醒與制度韌性，仍是最重要的課題。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

