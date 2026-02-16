自由開講》「知中」從方法開始：70頁報告戳破兩種幻覺

◎ 再米

最危險的不是不了解中國，而是「以為自己懂」：用一句前提、一次握手、幾個漂亮數字，就想概括一個資訊受控、權力高度集中、政策可瞬間轉向的政體。於是公共討論不是走向證據，而是走向兩種幻覺——把中國想成「永遠無敵」，或想成「明天就崩」；兩邊都能各取所需，卻都很難接近真相。

蔡英文「想想論壇」首推近70頁中國報告並指「知中」從客觀分析開始。（想想論壇官網）前總統蔡英文在2012年創立的「想想論壇」近日推出近70頁《2025中國觀測報告》，以經濟、金融、財政、社會、政治五面向建立50項觀測指標。報告坦白交代資料來源：中國官方公開數據、與政府相關的金融法人資料，以及具公信力的民間研究與媒體社群資訊，必要時再自行計算；並再三提醒這只是一張「時間切片」，不是終極結論。它特別強調中國體制的特殊性：社會動能更可能被壓抑，但國家也更擅長把風險抑制、延後、轉化；因此，不能用一般國家的常識武斷下結論。這種「先公開方法、先承認不確定」的寫作倫理，正是台灣談中國最稀缺的底層能力。

報告五條線索指向同一個核心：結構性問題正在被轉化為對內的管控與對外的摩擦。經濟上，內需疲弱、通縮陰影未散，成長更仰賴出口，甚至出現貿易順差首度突破1.2兆美元的「中國衝擊2.0」疑慮；外表的出口亮色，可能正是內部投資與消費信心塌陷的倒影。

金融上，房地產下行拖累資產負債表，政策從刺激成長退化為「維持不出事」。（法新社檔案照）金融上，房地產下行拖累資產負債表，政策從刺激成長退化為「維持不出事」；行政監管與債務置換把衝擊壓進體系，像築起「金融監理長城」，拆彈同時也延後資源重估。財政上，赤字與發債創高，廣義收支占GDP卻下降；若連隱藏性債務一併計入，債務/收入比的壓力更難忽視，而民生支出縮減、稅負上移，使壓力制度化地下放到家庭與地方。

社會面向則解釋「為何看似穩定卻愈來愈緊」：失業與收入差距擴大、人口結構惡化、保障基金承壓，民眾對前景信心下滑；抗爭事件增多，訴求更偏向體制不公，改革開放以來「以生活改善換取服從」的社會契約鬆動，甚至被形容為「新階級戰爭」。政治面向更以「史達林邏輯」概括清洗：反腐與黨紀運動強化，中全會缺席率異常，且集中在習近平親自提拔的解放軍高層；越集權、越審查忠誠，越暴露不安與治理脆弱。更重要的是，在一個統計數字也可能被政治化的體制，單一指標往往既是成績單也是政策工具；唯有把多組指標放在一起交叉比對，才能看見趨勢的方向與速度。

這份報告的價值，不在預言崩潰，而在把傳聞變成可觀測的趨勢：在這套風險機器裡，危機未必以崩塌呈現，更可能被延後、被分攤、被轉化為低成長、低信心與高管控的長期組合，最後再以貿易摩擦、社會緊張或政治清洗的方式外顯。把報告當聖旨沒有必要；把它當成可被檢驗的地圖，才是「知中」回到知識的起點。

（作者為退休人士）

