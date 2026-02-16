自由電子報
自由開講》「知中」從方法開始：70頁報告戳破兩種幻覺

2026/02/16 19:30

◎ 再米

最危險的不是不了解中國，而是「以為自己懂」：用一句前提、一次握手、幾個漂亮數字，就想概括一個資訊受控、權力高度集中、政策可瞬間轉向的政體。於是公共討論不是走向證據，而是走向兩種幻覺——把中國想成「永遠無敵」，或想成「明天就崩」；兩邊都能各取所需，卻都很難接近真相。

蔡英文「想想論壇」首推近70頁中國報告並指「知中」從客觀分析開始。（想想論壇官網）蔡英文「想想論壇」首推近70頁中國報告並指「知中」從客觀分析開始。（想想論壇官網）前總統蔡英文在2012年創立的「想想論壇」近日推出近70頁《2025中國觀測報告》，以經濟、金融、財政、社會、政治五面向建立50項觀測指標。報告坦白交代資料來源：中國官方公開數據、與政府相關的金融法人資料，以及具公信力的民間研究與媒體社群資訊，必要時再自行計算；並再三提醒這只是一張「時間切片」，不是終極結論。它特別強調中國體制的特殊性：社會動能更可能被壓抑，但國家也更擅長把風險抑制、延後、轉化；因此，不能用一般國家的常識武斷下結論。這種「先公開方法、先承認不確定」的寫作倫理，正是台灣談中國最稀缺的底層能力。

報告五條線索指向同一個核心：結構性問題正在被轉化為對內的管控與對外的摩擦經濟上，內需疲弱、通縮陰影未散，成長更仰賴出口，甚至出現貿易順差首度突破1.2兆美元的「中國衝擊2.0」疑慮；外表的出口亮色，可能正是內部投資與消費信心塌陷的倒影。

金融上，房地產下行拖累資產負債表，政策從刺激成長退化為「維持不出事」。（法新社檔案照）金融上，房地產下行拖累資產負債表，政策從刺激成長退化為「維持不出事」。（法新社檔案照）金融上，房地產下行拖累資產負債表，政策從刺激成長退化為「維持不出事」；行政監管與債務置換把衝擊壓進體系，像築起「金融監理長城」，拆彈同時也延後資源重估。財政上，赤字與發債創高，廣義收支占GDP卻下降；若連隱藏性債務一併計入，債務/收入比的壓力更難忽視，而民生支出縮減、稅負上移，使壓力制度化地下放到家庭與地方。

社會面向則解釋「為何看似穩定卻愈來愈緊」：失業與收入差距擴大、人口結構惡化、保障基金承壓，民眾對前景信心下滑；抗爭事件增多，訴求更偏向體制不公改革開放以來「以生活改善換取服從」的社會契約鬆動，甚至被形容為「新階級戰爭」。政治面向更以「史達林邏輯」概括清洗：反腐與黨紀運動強化，中全會缺席率異常，且集中在習近平親自提拔的解放軍高層；越集權、越審查忠誠，越暴露不安與治理脆弱。更重要的是，在一個統計數字也可能被政治化的體制，單一指標往往既是成績單也是政策工具唯有把多組指標放在一起交叉比對，才能看見趨勢的方向與速度。

這份報告的價值，不在預言崩潰，而在把傳聞變成可觀測的趨勢：在這套風險機器裡，危機未必以崩塌呈現，更可能被延後、被分攤、被轉化為低成長、低信心與高管控的長期組合，最後再以貿易摩擦、社會緊張或政治清洗的方式外顯。把報告當聖旨沒有必要；把它當成可被檢驗的地圖，才是「知中」回到知識的起點。

（作者為退休人士）

