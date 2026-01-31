自由電子報
名家分享～劉進興》柯文哲為什麼那麼敵視陳菊

幾個禮拜後，民進黨終於決定自提人選。那時很多人看好柯文哲，腳踏兩條船。柯文哲馬上就知道陳菊就是那個堅決反對，讓他詐騙失敗的人，從此恨死了陳菊，聽到陳菊的名字就抓狂，找到機會就辱罵陳菊，變成一個復仇者。
名家分享

名家分享

2026/01/31 19:00

◎ 劉進興

大家都很奇怪，柯文哲跟陳菊有什麼仇，為什麼緊咬陳菊，不斷辱罵她？有人說是厭女情結，其實不然。真正的原因是柯文哲心裡有鬼，認為陳菊是他的剋星。他對陳菊的怨恨，可以分爲三個階段

名家分享～劉進興》柯文哲為什麼那麼敵視陳菊前高雄市長、監察院長陳菊，飽受柯文哲敵視、攻擊。（資料照）
 第一階段：敢怒不敢言

柯文哲2014年當選市長後，除了拆除忠孝西路公車專用道外，毫無建樹，只好耍花招，以騎腳踏車「一日北高」來博取聲量。2016年的六都施政民調，又是陳菊奪冠，柯文哲吊車尾。此時的他又妒又恨，但敢怒不敢言。

陳菊對他，跟對其他人一樣，非常溫暖。2016年4月，柯文哲到高雄，陳菊熱忱招待，還幫他打氣，說「民調高低只供參考，你在高雄還是有很多粉絲的。」柯文哲會感激嗎？不會。

柯文哲2014年當選市長後，以騎腳踏車「一日北高」來博取聲量，民調仍吊車尾。（資料照）柯文哲2014年當選市長後，以騎腳踏車「一日北高」來博取聲量，民調仍吊車尾。（資料照） 2017年8月台北舉辦世大運，柯文哲本來一籌莫展，只好向高雄借將，請高市府副秘書長蘇麗瓊來擔任世大運執行長。世大運能夠成功，蘇麗瓊功勞最大。柯文哲會感激嗎？不但不會，後來蘇麗瓊離職時，柯文哲竟然說她是因為「沒得撈」

這個階段的柯文哲，雖然敢怒不敢言，卻恩將仇報，令人齒冷，逐漸看破他。

第二階段：假想敵

2017年底，謠傳陳菊從高雄卸任後，可能會參選台北市。這下柯文哲緊張了，就把陳菊當作假想敵，開始以高雄「舉債過多，債留子孫」為題目，大肆攻擊陳菊。

高雄舉不舉債，干台北屁事？何況政府舉債作建設，只要不超過舉債上限，並沒有不對。台北資源豐富，捷運、公車、博物館、美術館、運動中心，應有盡有。當台北市長很容易，四年不建設，台北也不會馬上倒，他當然可以不舉債，整天在辦公室踩飛輪，等人送錢來就可以。

柯文哲請高市府副秘書長蘇麗瓊擔任世大運執行長，世大運能夠成功，蘇麗瓊功勞最大。（資料照）柯文哲請高市府副秘書長蘇麗瓊擔任世大運執行長，世大運能夠成功，蘇麗瓊功勞最大。（資料照）但是高雄不一樣，舉債是為了投資未來。陳菊把廢棄倉庫變成駁二藝術特區，沒錢蓋捷運就先做便宜又美麗的輕軌，如海湧般飛揚的南部流行音樂中心（南流）比北流還漂亮，污水處理廠把愛河變乾淨了，普建滯洪池減少了水患，空氣品質也大幅改善。從前高雄人覺得低台北一等，現在高雄人走路有風，就是因為投資未來成功，讓高雄改頭換面。

其實陳菊從未考慮要選台北。我那時擔任高雄市研考會主委，菊姐跟我說；「小英總統希望我卸任後能夠去幫她。」當時蔡總統的民調支持度下滑，連任出現危機。以菊姐的個性，一定會「北上勤王」，哪有時間去選台北？。後來她果然北上，而且提早。此是後話，將來再寫。

這個階段的柯文哲，自己嚇自己，把陳菊當成假想敵，天天罵陳菊罵民進黨，終於露出狐狸尾巴，以前投票給他的綠營支持者，紛紛變成柯黑。

高雄流行音樂中心的「珊瑚礁群」（右）、「音浪塔」（左），整體比北流還漂亮。 （資料照）高雄流行音樂中心的「珊瑚礁群」（右）、「音浪塔」（左），整體比北流還漂亮。 （資料照）第三階段：復仇者

因為形勢緊迫，陳菊必須提前北上。當時市府團隊幾乎都反對。畢竟從南霸天變成位高權輕的總統幕僚，又要打一場逆風選戰，怎麼算都划不來。

只有我贊成。我知道菊姐一定會答應的，因為「扁案讓民進黨幾乎覆滅，好在有蔡英文，才能夠重新執政。小英若連任失敗，國民黨復辟，我們一生的努力都將成為幻影。 」她擔任總統府秘書長，就是要以豐富的政治經驗輔佐小英，讓她順利連任。菊姐還要我跟她一起進總統府，她說：「我們要提供不同的聲音，這樣才能幫到小英 」。

2018年4月底，陳菊進總統府的第一天，就開了一個會討論「要不要再度支持柯文哲？」這個議題，顯然已經討論了很多次，但都無法決定。於是，菊姐說的「不同的聲音」就出場了。

總而言之，基於三個理由，不應該支持柯文哲：

（1）如果下令綠營群眾再次支持柯文哲，必定令不出總統府。因為柯文哲天天罵民進黨，我們的支持者無法接受他了。

（2）民進黨2014年支持柯文哲，讓他高票當選。如果2018年再支持他。他也會高票當選，到時一定氣焰高漲，2020年就會出來與蔡英文競爭。不可養虎為患。

（3）民進黨自己提名候選人，能夠當選最好。如果因為「三腳督」而讓丁守中當選，他的危害性其實遠低於柯文哲。即使最後還是柯文哲當選，由於沒有綠營支持，得票不可能太高，也可挫其氣焰。

幾個禮拜後，民進黨終於決定自提人選。那時很多人看好柯文哲，腳踏兩條船。柯文哲馬上就知道陳菊就是那個堅決反對，讓他詐騙失敗的人，從此恨死了陳菊，聽到陳菊的名字就抓狂，找到機會就辱罵陳菊，變成一個復仇者。

民進黨2018年提名姚文智（前排右）參選台北市長挑戰柯文哲，柯從此恨死了陳菊。（資料照）民進黨2018年提名姚文智（前排右）參選台北市長挑戰柯文哲，柯從此恨死了陳菊。（資料照）失去了民進黨的支持，柯文哲差一點落選。最後是因為十大公投之亂，造成一邊開票一邊投票的奇觀，他才以三千票低空略過。雖然連任台北市長，但2020進軍總統府的美夢破滅。

2019年10月，柯文哲受訪時坦言他對陳菊的怨恨，甚至說「陳菊是民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。但記者追問陳菊哪裡為非作歹，他又說不出來一個所以然，就是一個充滿怨氣的復仇者

1979年，29歲的陳菊因為美麗島事件被捕。那一年，20歲的柯文哲，剛剛重考進入台大。一個為民主坐牢，另一個毫無貢獻，竟敢侮辱讓他坐享民主紅利的恩人。

大家只知道陳菊對民主的貢獻、對高雄的貢獻，不要忘了她的另一個巨大貢獻，就是阻止了柯文哲的總統之路。柯文哲因此痛恨陳菊，但我們也因此要感謝她。

（作者為退休教授）

本文經授權轉載自劉進興臉書

