自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣別無選擇：自立自強，才是唯一現實路線

2026/02/11 15:00

◎ 蕭錫惠

當美國與北約相繼要求盟友將國防支出提高至國內生產毛額的百分之五時，這已不再是一個政策倡議或學術辯論，而是一道正在形成、且直接影響安全排序的現實門檻。世界的安全結構正在重組，而不等待準備不足的一方。

台灣的處境，早已不是「要不要備戰」的價值選擇，而是「是否具備生存條件」的結構性問題。身處第一島鏈核心位置，台灣不可能中立、不可能退場，也無法假裝時間站在自己這一邊。任何延宕自我防衛的討論，本質上都是將主動權、風險與未來的決定權，交付他人。對潛在對手而言，是否動用武力，從來不是情緒抉擇，而是能否得手？代價是否可控；中國解放軍東部戰區去年12月29日宣布「正義使命-2025」軍演，31日又片面宣布結束。（圖取自解放軍東部戰區微博）對潛在對手而言，是否動用武力，從來不是情緒抉擇，而是能否得手？代價是否可控；中國解放軍東部戰區去年12月29日宣布「正義使命-2025」軍演，31日又片面宣布結束。（圖取自解放軍東部戰區微博）

國際政治並不以善意運作，而以冷靜的成本與成功機率計算為基礎。對潛在對手而言，是否動用武力，從來不是情緒抉擇，而是一道數學題：能否得手？代價是否可控？如果台灣無法讓對方在計算後得出「不划算、不可行、難以成功」的結論，那麼再多和平宣示，都不足以構成真正的安全

這正是「自立自強」成為嚇阻邏輯起點的原因。嚇阻的本質，不是事後反擊的威脅，而是事前失敗的保證。真正有效的防衛，不在於宣稱「我們會反抗」，而在於讓對方一開始就明白：行動將無法成功。這不是情緒，也不是意志表態，而是一種結構設計。

在此基礎上，將國防預算提高至國內生產毛額的百分之五，並非激進主張，而是拒止型防禦的最低入場門檻。低於這個水位，最多只能維持軍事存在，卻不足以在關鍵節點形成不可突破的防衛結構。嚇阻所需的不是象徵性的增加，而是長期、穩定、可預期的投入，足以讓對手在戰略層級上放棄動手的選項嚇阻所需的不是象徵性的增加，而是長期、穩定、可預期的投入，足以讓對手在戰略層級上放棄動手的選項；圖為海軍陸戰隊日前施放陸用型監偵無人機，進行海域覺知探查。（資料照）嚇阻所需的不是象徵性的增加，而是長期、穩定、可預期的投入，足以讓對手在戰略層級上放棄動手的選項；圖為海軍陸戰隊日前施放陸用型監偵無人機，進行海域覺知探查。（資料照）

若台灣無法達到這個水位，其後果不僅是軍事能力不足，更是在整體安全架構中，被逐步視為可被替代、可被犧牲、甚至可被談判的薄弱環節，而不再是不可或缺的防衛節點。一旦進入這樣的定位，風險將不再由台灣自己掌控。

同樣重要的是，國防預算的數字，本身就是對盟友最清楚、也最現實的訊號。國際社會不會為一個不願承擔自身防衛責任的國家，承擔最高代價。安全承諾不是代打保證，而是建立在共同承擔、彼此可信之上的合作關係唯有以具體行動證明自我防衛的決心，台灣才可能被視為值得共同承擔風險的夥伴，而非被動等待保護的對象。

資訊滲透、心理操作、社會對立等，都是成本極低、效果極高的攻擊手段；中國透過AI技術製作自稱台大女學生及兔女郎等假影片，積極宣傳統戰內容。（本報合成，擷取自小紅書）資訊滲透、心理操作、社會對立等，都是成本極低、效果極高的攻擊手段；中國透過AI技術製作自稱台大女學生及兔女郎等假影片，積極宣傳統戰內容。（本報合成，擷取自小紅書）然而，國防從來不只是軍費與武器的問題。現代戰爭的勝負，往往在第一聲槍響之前就已決定。資訊滲透、心理操作、能源與通訊干擾、交通癱瘓與社會對立，都是成本極低、效果極高的攻擊手段。若社會對此缺乏理解，敵人便能在不開火的情況下，削弱抵抗意志、瓦解防衛基礎。

因此，全民國防真正需要的，不是情緒動員，而是國防智慧。不是每一個人都要走上戰場，而是每一個人都必須分辨：哪些言行正在削弱社會韌性，哪些論述正在替對手降低行動成本。當失敗主義、犬儒主義與「反正沒用」成為社會共識時，戰爭其實早已開始，只是形式不同。

台灣真正的風險，從來不是國防預算過高，而是讓潛在對手相信：對台動武，是一筆理性且划算的選擇。只要這個判斷存在，危機就不會消失。自立自強、提高國防預算、培養全民國防智慧，並非好戰，而是避免戰爭發生的唯一務實道路。真正的和平，不來自期待對手克制，而來自讓對手別無選擇

（作者為自由撰稿人

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書