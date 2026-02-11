自由開講》誰在為台灣創造增量？從台積電看政經現實

◎ 張顯銘

近年來若有人說「台積電帶領台灣的政經往前走，其貢獻甚至超過所有政黨」，這樣的說法未必討喜，但在邏輯上其實並不荒謬，關鍵只在於比較的時間尺度與評估標準。

若把時間拉長，台灣今日的民主、法治、教育與制度環境，確實來自長期政治運作與社會累積，任何一家企業都不可能單獨取代這些基礎。然而問題在於，這些制度在近十多年已高度成熟，進入「存量維持」階段，其邊際改善空間有限。換言之，政治制度在當前更多是在防止倒退，而非持續創造結構性突破。「台積電帶領台灣的政經往前走，其貢獻甚至超過所有政黨」，這樣的說法未必討喜，但在邏輯上其實並不荒謬。（法新社檔案照）

在這樣的背景下，真正值得比較的，不是「誰建立了制度」，而是「最近誰持續為台灣創造政經增量」。答案其實相當清楚。多數政黨在近年的主要作為，集中於資源分配、短期補貼、意識形態動員與內部攻防，對台灣產業結構、國際地位或長期競爭力的提升，貢獻有限。相對之下，台積電在先進製程上的連續突破，卻實質改變了台灣在全球供應鏈中的位置。

台灣被美日歐高度關注，與其說是因為政治口號，不如說是因為全球最先進的晶圓製造高度集中於此；台積電設於美國亞利桑那州的晶圓廠。（彭博檔案照）從7奈米、5奈米、3奈米到2奈米，台積電不是單純做大一家企業，而是把台灣推向「不可替代」的戰略節點。今日台灣被美日歐高度關注，與其說是因為政治口號，不如說是因為全球最先進的晶圓製造高度集中於此。這種影響，已不只是經濟層面，而是直接牽動外交、安全與地緣政治的現實計算。

因此，若限定在「最近十多年」這個時間範圍，說台積電對台灣政經現實的推動力，超過任何單一政黨的政策成果，並非貶低民主，而是對現實的冷靜描述。企業在此刻撐起的是「增量」，政治制度則更多是在維持「存量」。

但這並不代表政治可以缺席。台積電之所以能領跑，是因為制度沒有拖後腿；一旦政治開始消耗存量、破壞法治或扭曲產業環境，再強的企業也無法獨自承受後果。企業無法取代制度，但制度若停止自省，只會讓真正創造價值的少數組織，背負過重的責任。

這不是反政治，而是提醒政治：在制度已成熟的時代，空轉與內耗，才是真正的失職。

（作者從商）

