自由開講》把戰略說成家務事：鄭麗文「親人論」與「和平島鏈」的遮蔽

2026/02/02 09:30

◎ 不孝

把「美國是恩人、大陸是親人」掛在嘴邊，再把「第一島鏈」改名「和平島鏈」，聽起來是在替台海降溫，實則是在替一套政治敘事換上最難反駁的外衣：家族倫理與和平祝禱。這種語言的高明不在於提供新事實，而在於先做情感排序、再讓論證退場；聽眾被引導先感動，才決定要不要思考。

「親人」意味天生、不可割裂，甚至可被原諒；「恩人」意味有功、可感謝，卻也可能在利益盤算裡被折價。當兩者被放進同一句話裡，「不必選邊」就不再需要說服，而變成「誰會跟親人翻臉」的直覺。於是對岸的軍事壓力、制度差異、灰色地帶施壓與既有衝突，被暫時摺進「骨肉相殘」的禁忌抽屜；質疑者反而容易被推向「好戰」的位置。語言在這裡不是溝通，而是先把可爭辯的議題變成不可頂嘴的道德。中國國民黨主席鄭麗文宣稱「大陸是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，引發外界批評。（資料照）中國國民黨主席鄭麗文宣稱「大陸是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，引發外界批評。（資料照）

「和平島鏈」則是更典型的偷換。第一島鏈原本就是戰略與軍事架構的空間概念，牽涉嚇阻、拒止、同盟分工與軍力部署；改名不會改變地緣現實，只會把「條件」換成「願望」。當一方仍保留以武力改變現狀的選項，和平究竟建立在什麼可驗證的相互克制之上？若沒有可驗證的承諾，所謂「和平島鏈」就只是把硬問題換成軟字眼，讓責任消失在溫柔的形容詞裡。

鄭麗文同時援引英國不需在美中之間選邊的說法，表面上是「放大他國經驗」，實際上是把台海的特殊風險稀釋成一般性外交姿態：彷彿只要模仿別國的語氣，就能繞開台海的安全結構與行為者意圖差異。這也是近年常見的敘事手法：把「安全」的問題，說成「態度」的問題；把「結構」的難題，說成「心態」的選擇中國國民黨副主席蕭旭岑（左）、國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）針對28日前往中國進行國共智庫交流，召開記者會說明。（資料照）中國國民黨副主席蕭旭岑（左）、國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）針對28日前往中國進行國共智庫交流，召開記者會說明。（資料照）

更值得注意的是，這套語彙與政治時序是扣合的：國共智庫交流平台赴北京登場，對外主打「去政治化」與民生議題，對內則以「親人」降低警覺、以「和平島鏈」去軍事化敏感詞。支持者當然可以說交流有助降溫、談觀光產業永續不等於政治交易；但反方也同樣能指出，越是宣稱「去政治化」，越該說明：哪些議題被拿掉？哪些紅線被保留？哪些內容能被公開檢視？否則「去政治化」就可能只是「去監督化」的委婉說法。

這也解釋了為何社群上會出現兩種強烈、彼此對撞的回應：一方把「親人論」視為務實止戰的良心，另一方則把它辨認為統戰詞庫的熟悉句型。前者看見的是願望，後者警惕的是偷換；前者聽到的是和平，後者追問的是條件。

和平當然是共同願望；但當和平被當成結論、而不是條件，它就會成為免責的通行證：不用交代前提、不必回應風險、不需說清楚界線。漂亮話可以很順，越順越該追問：它遮住了什麼空白？又替誰卸了什麼責任？

（作者為退休人士）

