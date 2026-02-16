自由電子報
自由開講》跨境流動下的自由紅利：日本成為華語文化替代市場的啟示

2026/02/16 15:00

◎ 陳裕翔

近年來，旅居日本的中國人數量已超過九十萬人，形成一個規模龐大、內部連結緊密的跨國社群。這股人流的成因，早已不只是單純的留學、就業或投資選擇，而逐漸反映出制度環境差異所帶來的深層影響。日本正在出現一種值得關注的現象，可視為自由經濟的外溢效果。也就是說，某些在母國因言論、出版、音樂或文化審查而受到限制的創作與表達，反而能在日本順利進行，並且被市場實際接住。這並非日本刻意打造的政策成果，而是既有制度在區域比較下，自然顯現出的相對優勢。

從創作者的角度來看，日本逐漸成為一個可以正常運作的替代舞台；示意圖。（法新社檔案照）從創作者的角度來看，日本逐漸成為一個可以正常運作的替代舞台；示意圖。（法新社檔案照）從創作者的角度來看，日本逐漸成為一個可以正常運作的替代舞台。當文化創作在原本的制度環境中難以公開呈現，甚至面臨取消、下架或禁止的風險時，選擇在海外完成作品，成為一種理性且務實的策略。而日本因地理距離近、生活成本相對可控、文化產業成熟，又具備完整的出版、演出與商業通路，自然成為首選之一。對創作者而言，這不只是換一個生活地點，而是確保作品能被發表、被討論、被消費的基本條件。當這類選擇累積到一定規模，個別行為便轉化為結構性趨勢。

這些商機並非來自補貼或低成本競爭，而是源於制度所產生的信任差距。創作者相信作品不會被任意干預，消費者也相信交易與表達具有穩定性。換言之，日本所承接的，不只是人流與資金，而是一部分原本屬於其他市場的制度信任。當文化活動被迫跨境完成，本質上意味著市場正在對不同制度環境作出選擇，並用實際行為投票

台灣在這一波跨境文化流動中，並未自然成為主要承接者。原因不在於自由不足，而在於整體產業環境與制度配套仍顯零散；示意圖。（圖取自freepik）台灣在這一波跨境文化流動中，並未自然成為主要承接者。原因不在於自由不足，而在於整體產業環境與制度配套仍顯零散；示意圖。（圖取自freepik）在此背景下，台灣其實更值得進行一層反思。從制度條件來看，台灣同樣具備言論自由、出版自由與民主法治環境，語言與文化距離甚至比日本更近，理論上更有條件成為華語創作者的重要舞台。然而，現實卻是，台灣在這一波跨境文化流動中，並未自然成為主要承接者。原因不在於自由不足，而在於整體產業環境與制度配套仍顯零散無論是演出場館的商業模式、出版通路的國際連結，或對外來創作者在居留、稅務與產業輔導上的制度設計，多半停留在個案處理，難以形成清楚且可預期的路徑。

台灣社會對於承接外來華語文化，往往先從政治與安全角度出發，導致制度回應顯得遲疑而保守。相較於日本將其視為自然發生的文化與商業活動，台灣常陷入是否涉及敏感立場的爭論，使市場難以放手布局。長期下來，這種高度政治化的理解方式，反而可能讓台灣錯失以制度優勢轉化為文化影響力的機會。真正的關鍵，不在於是否要承接，而在於能否建立一套清楚區分文化自由、產業治理與國家安全的制度框架，讓創作者知道界線在哪裡，市場知道風險如何被管理。

日本成為華語文化替代市場的現象，反映的是區域內制度差異所引發的連鎖反應。當創作自由與市場機制在不同國家之間呈現落差，文化與人才便會自然流向相對穩定、可預期的環境。對台灣而言，這既是一面鏡子，也是一次提醒：自由本身並不會自動轉化為優勢，唯有制度自信與產業配套並行，才能真正把自由變成長期的文化與經濟競爭力。

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

