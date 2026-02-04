王宏仁國際專欄》過時的「大交易」概念：評哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）的「第四公報」迷思

首先，主要的問題在於，艾利森預設了錯誤的管束對象。艾利森延續其一貫的現實主義視角，將台灣視為美中之間需要被「共同管理」的潛在風險來源，卻忽略了今日的台灣，根本沒有任何被管束的理由。

◎ 王宏仁

哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）最近又再度拋出所謂「美中第四公報」的構想，主張美國總統川普在今年四月與中國國家主席習近平會面時，應在台灣問題上與北京達成更具約束力的共識，以降低戰爭風險。這種國際關係理論所包裝的建議，不是什麼科學的驗證經驗，而是充滿了許多對現實情勢嚴重誤判的危險思維，特別是對美國而言。

美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）預期，川普任內將會出現中美第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。（歐新社檔案照） 首先，主要的問題在於，艾利森預設了錯誤的管束對象。艾利森延續其一貫的現實主義視角，將台灣視為美中之間需要被「共同管理」的潛在風險來源，卻忽略了今日的台灣，根本沒有任何被管束的理由。

從政治發展來看，台灣已是成熟民主國家，政權更迭和平、制度運作穩定，既沒有對外輸出意識形態，也沒有破壞既有國際秩序的企圖。甚至從經濟面向來看，台灣是全球供應鏈中最被信賴、最被認可的關鍵節點，從未進行經濟脅迫的行動，也沒有將市場當作地緣政治的武器。在區域安全層面，台灣更長期展現高度自制，從未主動挑起衝突，反而是印太區域少數能穩定貢獻和平的行為者。

台灣是全球供應鏈中最被信賴、最被認可的關鍵節點，圖為新竹科學園區。（資料照） 真正需要被「管束」的，是中國才對。

近年來，中國在經濟上出現嚴重結構性失衡，房地產泡沫、地方債危機與資本外逃問題交織，卻仍持續以政治動員掩蓋風險；在政治上，習近平不斷肅清異己、集中權力，已使中國的決策體系高度個人化、缺乏制衡；在軍事與外交層面，中國更持續以灰色地帶行動霸凌周邊國家，從日本、菲律賓到韓國，衝突熱點不斷擴散。若國際社會真要談「風險管理」，理應聚焦於如何約束中國的行為，而非反過來要求台灣被「共同壓制」。

中國房市泡沫破裂已超過5年時間，越來越多家庭陷入繳不出房貸的困境。（歐新社檔案照）其次，所謂「第四公報」的構想，也與川普政府當前實際的戰略邏輯明顯脫節。無論在剛出爐的國家安全戰略（NSS）或國防戰略（NDS）中，美國的核心目標始終是壓制中國、遏制其改變區域與全球秩序的能力，而非為了換取短期穩定而犧牲戰略夥伴。更關鍵的是，川普雖常被視為「交易型領導人」，但其交易的核心，向來是為美國爭取更大的經貿與戰略籌碼，而不是主動削弱美國自身的地緣政治優勢。

從這個角度看，若真要「交易」，台灣只可能是被納入美國戰略價值計算的資產，而不可能是被「交換出去」的標的物。川普近日不斷提醒加拿大、韓國、英國、芬蘭等國領導人與中國做交易的風險，正是基於對中國行為模式的高度不信任。在這樣的背景下，假設川普會天真地在台灣問題上向北京做出結構性讓步，本身就是對其政治判斷力的低估。

川普政府發布《2025國家安全戰略》，美國的核心目標始終是壓制中國。（資料照，本報製表）第三，也是艾利森論述中最關鍵、卻始終被模糊處理的部分，那就是，中國真正的戰略野心從來不是台灣，而是美國本身。台灣只是中國用來測試、牽制、甚至消耗美國影響力的工具之一。這一點，不僅體現在中國軍事能力的快速擴張，更體現在其意圖層面上。

了解北京戰略意圖的人都知道，美國始終被視為「最麻煩的境外勢力」，是阻礙中國完成「民族復興」的最大障礙，而且是「最不可信的」國家。這也正是為何近年中國軍中人事震盪，問題並不僅限於貪腐，更涉及這些人與美方接觸的問題、以及資訊外流與忠誠度疑慮。中國對美國的忌憚，早已滲透到其軍事、情報與政治體系的深層結構之中。

有美國媒體披露中共中央軍事委員會副主席張又俠被指向美方洩漏中國核武機密，因而遭到調查。（歐新社檔案照） 因此，認為只要「解決台灣問題」，美中之間就能達成長期穩定，本身就是一種危險的誤判。即便台灣完全被噤聲，北京也不會因此放棄其對抗美國、重塑國際秩序的長期目標。

哈佛大學教授艾利森的「第四公報」倡議基本上並非避戰設計，而是一種錯把台灣當問題、卻放過真正風險來源的戰略倒置。以過時的「大國交易」思維，試圖用犧牲台灣來換取虛幻的穩定，不僅無助於和平，反而會鼓勵中國更進一步挑戰美國所建立的既有國際秩序。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

