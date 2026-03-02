自由電子報
評論 > 投書

自由開講》讓健康走進生活 從空間設計談高齡社會的前端治理

2026/03/02 09:00

◎ 郭冠廷

世界衛生組織（WHO）近年多次提醒，「身體活動不足」已成為全球主要死亡風險之一。在疫情餘波未歇、高齡化快速推進的今天，各國逐漸意識到，健康不可能只依賴醫療體系與藥物治療，而必須回到生活本身，回到人們每天如何行走、移動與使用空間的方式。

就在這樣的全球氛圍中，台北車站商圈的仁濟院站前大樓近日進行點燈測試，為城市夜色添上一抹溫暖的光。這不僅是一棟建築工程接近完成的訊號，也提供了一個值得深思的方向：我們是否能透過空間設計，讓健康更自然地融入日常生活？

台北仁濟院長林水龍。（資料照，澎湖縣衛生局提供）台北仁濟院長林水龍。（資料照，澎湖縣衛生局提供）這棟建築最特別的，不只是醫療服務功能，而是它如何透過空間規劃，鼓勵人們自然而然地「動起來」。林水龍院長笑稱，大樓本身就自帶「體適能課程」，原因在於寬敞明亮的梯間與清楚友善的動線安排，讓走樓梯成為自然選項，而不再只是被迫的運動。

這樣的設計，其實呼應了國際公共衛生界反覆強調的理念：每一次身體活動都值得被累積。當長者在就醫、辦公或日常往返的過程中，願意多走幾層樓梯，健康就不再只是醫療行為，而成為生活方式的延伸與其在疾病發生後投入龐大資源治療，不如在環境設計上，讓人們更容易維持身體功能與活動能力，這才是真正前端的健康治理。

此次點燈時，三位關鍵人物同框，也象徵一種跨領域合作的可能。林水龍院長代表的，是將醫療視野從治療延伸至預防的制度思維；建築師姚仁喜透過空間語言，讓城市更願意接納行動、鼓勵移動；林明成董事長則展現社會資本願意投入公共福祉的長期承諾。這不只是建築進程的一個節點，更是一種把信任轉化為健康基礎設施的社會投資。

在高齡化加速來臨的台灣，我們需要的不只是更多醫療量能，而是更多讓人願意動起來的空間設計；示意圖。（圖取自freepik）在高齡化加速來臨的台灣，我們需要的不只是更多醫療量能，而是更多讓人願意動起來的空間設計；示意圖。（圖取自freepik）在高齡化加速來臨的台灣，我們需要的不只是更多醫療量能，而是更多讓人願意動起來的空間設計。我也為自己訂下目標：未來每天走滿五十二樓，用身體做最直接的示範。當健康成為一種可被看見、可被模仿的生活方式，制度與建築的意義才真正產生連結。

城市的進步，不在於建築有多高，而在於人們是否能在其中活得更自在、更有尊嚴。仁濟站前大樓點燈的那一刻，照亮的不只是夜晚的街景，更提醒我們：健康應該從生活出發，並在每一次願意多走一步的選擇中被實現。這不只是單一機構的嘗試，而是台灣在高齡社會中，可以持續複製與擴散的一種城市治理方向。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

