汪浩時間》黃國昌 VS 黃國昌

當年他揭穿旺中內控失靈、蔡衍明介入新聞，今日（1/30）卻在任期最後一天三讀「中天條款」，保證訴訟未終結前可續用頻道；當年他高喊程序正義，如今卻堅持軍購不付委、把專業鎖在門外；當年痛批政治干預媒體，現在卻用立法直接改寫監理原則。不是中天變好了，是黃國昌的標準變了。

◎ 汪浩

這兩年，最常被黃國昌打倒的人，不是民進黨、不是國民黨，而是過去的黃國昌自己。當年反紅媒、反中天、反黑箱、反權貴的那個人，如今親手替中天鋪路、替權力開後門、替黑箱立法護航，幾乎每一步，都在否定自己走過的政治路線。

更諷刺的是，他以「透明監督」之名，把武器數量、金額寫進法律，製造制度性僵死，逼得國防部將領清晨開記者會替他補國防常識。這種「外行領導內行」的傲慢，與他昔日反對的權力濫用，如出一轍。

民眾黨提國防特別預算案，國防部開臨時記者會，戰略規劃司司長黃文啓說明軍購事項。（資料照）從反藍反中，到藍白合流；從反權威，到迷戀控制；從道德高地，到利益導向。黃國昌不是立場轉彎，而是不斷用更激烈的表演，掩飾價值的空洞。兩年立委任期，他一次次推翻自己，也讓社會看清：真正沒有中心思想的人，最愛高舉正義。

這場對決，結局已定——黃國昌，終究輸給了黃國昌。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

