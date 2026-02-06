自由電子報
自由開講》「黃金窗口」不容空轉 國防預算卡關恐傷台美互信

2026/02/06 12:30

◎ 汪品陯

隨著美軍新版《2026國防戰略》（NDS）正式發布，台灣已被明確納入「第一島鏈（First Island Chain）」的整體拒止架構中。與此同時，華府近期批准高達十一億美元的關鍵軍事援助，展現以「實力維持和平」的具體作為。然而，這扇戰略「黃金窗口」並非無限期敞開，台灣若因內部政治僵局導致國防預算延宕，恐將承擔難以忽視的連動風險。

美軍新版《2026國防戰略》（NDS）正式發布，台灣已被明確納入「第一島鏈（First Island Chain）」的整體拒止架構中。（取自美國戰爭部官網）美軍新版《2026國防戰略》（NDS）正式發布，台灣已被明確納入「第一島鏈（First Island Chain）」的整體拒止架構中。（取自美國戰爭部官網） 防衛意志的指標：預算不只是數字，更是政治訊號

國際政治的現實在於，盟友支持的深度與持續性，往往取決於受援國是否展現穩定且可驗證的自我防衛意志。當美國的戰略視角由單一熱點擴大為區域整體嚇阻，台灣作為第一島鏈的重要節點，其國防投資的延續性，已直接影響整體嚇阻架構的可信度。

對美方而言，軍售與軍援建立在對台海風險的長期評估之上；對台灣而言，穩定推動國防預算，則是向國際社會釋放清楚的政治訊號。若預算遲遲無法定案，不僅可能影響海馬士系統（HIMARS）等不對稱戰力的建構時程，也更容易被外界解讀為防衛決心不足的風險訊號，進而成為威權勢力進行認知操作的切入點。

第一島鏈的責任分擔：拒絕成為防線的短板

若國防預算遲遲無法定案，可能影響海馬士系統（HIMARS）等不對稱戰力的建構時程。（資料照）若國防預算遲遲無法定案，可能影響海馬士系統（HIMARS）等不對稱戰力的建構時程。（資料照）多位戰略研究者指出，當前台海安全已進入「實力防線」的關鍵檢驗期。美國一方面強化自身國防產業韌性，另一方面也要求盟友承擔相應責任，反映出「自助而後人助」的現實邏輯。日本、韓國乃至菲律賓，近年皆持續提高防衛支出，以回應區域安全環境的變化。

在此背景下，台灣若因內部政治杯葛，導致軍事整備出現停滯，不僅不利於自身防衛，也可能在第一島鏈的合作架構中形成結構性的短板，削弱整體嚇阻效果。

國防不應成為政爭籌碼：守住安全底線

國家安全不應淪為國內政治攻防的工具。當前中共透過海警行動常態化、法律戰與認知戰多線並進，持續測試台灣社會的應對能力。面對這類灰色地帶威脅，台灣除了在法律與外交層面持續釐清立場，更需要仰賴穩定且具延續性的硬實力作為支撐。

總體而言，和平並非來自單方面的退讓，而是建立在可被驗證的防衛能力之上。台灣有必要正視NDS文件背後所代表的實質戰略部署，並以理性、透明的預算審議，確保防衛建設不中斷。唯有持續展現堅定且一致的自我防衛承諾，台灣才能在快速變動的地緣政治格局中，穩健守住民主與安全的基礎。

（作者為大學生）

