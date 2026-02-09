自由開講》中國扶持海南島打壓香港

◎ 陳鴻達

去（2025）年香港貨櫃吞吐量比前一年下降5.7%，創下近30年來的新低。為何曾經是全球第一的香港，近來不管是吞吐量或是排名都直線下滑？這最主要原因是中國大張旗鼓的發展海南自由貿易港，搶了不少香港的生意。

香港2025年貨櫃吞吐量比前一年下降5.7%，創下近30年來的新低。（路透檔案照）

中國在海南島實施「零關稅、低所得稅率（企業與個人所得稅皆15%）」，以及進口原物料或中間財只要加工創造附加價值30%，就可免稅進入中國各地。這導致原本走香港轉口的各國工商貨物，開始轉向海南島，因為香港提供加工服務的能量有限。由於海南的報關流程簡化且具備稅務優勢，香港的商機正在流失。雖然短期內貿易訂單、融資與航運保險等服務還在香港，但終將逐漸離港而去。

過去香港是亞洲最大的奢侈品轉運中心，原本依賴香港作為進口門戶的這些高價值商品，如化妝品、醫藥、高檔酒類等奢侈品都開始轉向海南。因此去年香港這些商品的轉運量下降約12%，但與此同時進入海南島的比例卻上升。也就是說過去香港是進入中國內陸的門戶，現在不管是一般產品或高端商品的進口，都已經開始被海南島取代。

海南島自由貿易港做為是與東協對接的橋頭堡，取代香港的成本優勢將更顯著。圖為海南島海口市。（美聯社檔案照）

此外中國將海南島自由貿易港做為是與東協對接的橋頭堡，隨著「區域全面經濟夥伴協定（RECP）」的深化與關稅進一步調降，海南島取代香港的成本優勢將更顯著。過去許多跨國企業以香港作為進入中國的跳板，但海南島除了具成本優勢外，再加上中國的政策加持，將使得這些企業將以海南島來取代香港。這對香港傳統轉口貿易門戶的地位，將構成嚴厲的挑戰。

事實上造成這種結果，應該是當初規劃海南島自由貿易港時就可預期。但中國對香港的政策就是，政治的緊箍咒越來越緊，經濟的活水要讓其他人分享。這也讓昔日的東方明珠，前景更加黯淡。

（作者為台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

