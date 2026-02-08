自由開講》海鯤首潛航：別把國防剪成政治短影音

◎ 不孝

海鯤號首潛航，是一面鏡子：它照見的不只是一艘潛艦能不能下潛，更照見台灣公共討論能不能「下潛」到事實，而不是沉在口水裡。1月29日，國造潛艦原型艦「海鯤」（SS-711）自高雄出港，展開首次潛航測試；第一步是10至20公尺的呼吸管深度，並按計畫由淺入深推進到50至100公尺的淺水潛航、再往深水耐壓測試。

海鯤號於1月29日進行首次潛航測試。（記者李惠洲攝）晚間返港，完成「下得去、上得來」的第一步。技術上，這是一場把水密、配重平衡、聲納與推進等系統放進水下環境「一起跑」的驗證；政治上，它立刻被改寫成兩種劇本：一種把它剪成勝利宣傳，一種把它說成「還不算」的笑柄。

海鯤號首次潛航測試，淺入深推進到50至100公尺的淺水潛航，順利返航。（資料照）「還不算」的語氣，在網路上近一年反覆出現：浮航不算、下潛不算、交艦不算、量產不算——永遠有下一個門檻，永遠不用面對自己先前的唱衰。這不是監督，而是拖延事實的話術；同樣地，逢里程碑就急著搶功，也不是負責，而是把國防當成選戰素材。

於是，一個原本該用工程語言討論的計畫，被迫用政治語言翻譯：誰站哪一邊、誰打哪個標籤、誰把「國防」拿去做情緒動員。更荒謬的是，政治把「時間表」變成可交易的籌碼。海鯤原訂2025年11月前完成海試，後續因調整推遲；立院因此以「通過海測再解凍」為條件凍結後續艦部分預算，甚至形成「先凍再說」的懸念。

海鯤原訂2025年11月前完成海試，立法院以「通過海測再解凍」為條件凍結後續艦部分預算，甚至形成「先凍再說」的懸念。圖為各黨派立委於議場發言台放置標語。（資料照）新聞報導也直接點出：海試完成與否，牽動立院去年凍結的下一筆經費能否釋放。當凍結被包裝成監督，卻又同時被用來替立場背書、替口號加分，它就不再逼近真相，而是在對外傳遞一個訊息：國防工程可以被拿來談判、可以被拿來要價。

支持者與懷疑者，都能在各自同溫層找到「證據」。支持者會說，從2021年安放龍骨到如今進入潛航測試，已接近不少國家新造柴電潛艦的建造節奏；也會引用承造方對成本的辯護，強調海鯤造價並非外界想像的天價。

懷疑者則抓住「延期」兩字，將任何保守的測試節奏等同於「窒礙難潛」，把工程複雜性簡化成一句「做不出來」。兩邊的共同盲點，是忽略潛艦測試的常識：安全評估、分段下潛、反覆驗證，本來就不是戲劇式的一刀兩斷。當公共討論只剩「支持／反對」的立場分貝，最容易被消失的，反而是最基本的問題——我們究竟是在監督風險，還是在販售情緒？

海鯤首潛航的意義，或許不在於那十幾到數十公尺的深度，而在於它把台灣政治的老病逼到水面：把國防當表演，把監督當手勢，把質疑當嘲諷。當有人再喊「還不算」或急著搶功時，不妨先問一句：你在乎的是工程真相，還是政治收益？

（作者為退休人士）

