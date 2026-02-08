自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》海鯤首潛航：別把國防剪成政治短影音

2026/02/08 11:00

◎ 不孝

海鯤號首潛航，是一面鏡子：它照見的不只是一艘潛艦能不能下潛，更照見台灣公共討論能不能「下潛」到事實，而不是沉在口水裡。1月29日，國造潛艦原型艦「海鯤」（SS-711）自高雄出港，展開首次潛航測試；第一步是10至20公尺的呼吸管深度，並按計畫由淺入深推進到50至100公尺的淺水潛航、再往深水耐壓測試。

海鯤號於1月29日進行首次潛航測試。（記者李惠洲攝）海鯤號於1月29日進行首次潛航測試。（記者李惠洲攝）晚間返港，完成「下得去、上得來」的第一步。技術上，這是一場把水密、配重平衡、聲納與推進等系統放進水下環境「一起跑」的驗證；政治上，它立刻被改寫成兩種劇本：一種把它剪成勝利宣傳，一種把它說成「還不算」的笑柄。

海鯤號首次潛航測試，淺入深推進到50至100公尺的淺水潛航，順利返航。（資料照）海鯤號首次潛航測試，淺入深推進到50至100公尺的淺水潛航，順利返航。（資料照）「還不算」的語氣，在網路上近一年反覆出現：浮航不算、下潛不算、交艦不算、量產不算——永遠有下一個門檻，永遠不用面對自己先前的唱衰。這不是監督，而是拖延事實的話術；同樣地，逢里程碑就急著搶功，也不是負責，而是把國防當成選戰素材。

於是，一個原本該用工程語言討論的計畫，被迫用政治語言翻譯：誰站哪一邊、誰打哪個標籤、誰把「國防」拿去做情緒動員。更荒謬的是，政治把「時間表」變成可交易的籌碼。海鯤原訂2025年11月前完成海試，後續因調整推遲；立院因此以「通過海測再解凍」為條件凍結後續艦部分預算，甚至形成「先凍再說」的懸念。

海鯤原訂2025年11月前完成海試，立法院以「通過海測再解凍」為條件凍結後續艦部分預算，甚至形成「先凍再說」的懸念。圖為各黨派立委於議場發言台放置標語。（資料照）海鯤原訂2025年11月前完成海試，立法院以「通過海測再解凍」為條件凍結後續艦部分預算，甚至形成「先凍再說」的懸念。圖為各黨派立委於議場發言台放置標語。（資料照）新聞報導也直接點出：海試完成與否，牽動立院去年凍結的下一筆經費能否釋放。當凍結被包裝成監督，卻又同時被用來替立場背書、替口號加分，它就不再逼近真相，而是在對外傳遞一個訊息：國防工程可以被拿來談判、可以被拿來要價。

支持者與懷疑者，都能在各自同溫層找到「證據」。支持者會說，從2021年安放龍骨到如今進入潛航測試，已接近不少國家新造柴電潛艦的建造節奏；也會引用承造方對成本的辯護，強調海鯤造價並非外界想像的天價。

懷疑者則抓住「延期」兩字，將任何保守的測試節奏等同於「窒礙難潛」，把工程複雜性簡化成一句「做不出來」。兩邊的共同盲點，是忽略潛艦測試的常識：安全評估、分段下潛、反覆驗證，本來就不是戲劇式的一刀兩斷。當公共討論只剩「支持／反對」的立場分貝，最容易被消失的，反而是最基本的問題——我們究竟是在監督風險，還是在販售情緒？

海鯤首潛航的意義，或許不在於那十幾到數十公尺的深度，而在於它把台灣政治的老病逼到水面：把國防當表演，把監督當手勢，把質疑當嘲諷。當有人再喊「還不算」或急著搶功時，不妨先問一句：你在乎的是工程真相，還是政治收益？

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書