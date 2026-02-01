自由開講》兩岸論壇是真交流 還是政治獻媚秀？

◎ 葉昱呈

國民黨以「兩岸交流合作前瞻論壇」之名赴北京，表面宣稱聚焦觀光旅遊、產業合作與環境永續發展，實際上卻是一場赤裸裸的政治獻媚秀。

國民黨將與中共在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」。圖為副主席蕭旭岑（左）、國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）。（資料照）

論壇雖涵蓋航點、醫療安養、精密機械、人工智慧、防災減災、新能源與節能減碳等議題，但可行性極低。觀光旅遊易受政治氣氛影響；高科技合作涉及戰略技術、專利與知識產權，多停留在象徵性研討或簽署意向書；環境永續與防災議題雖有操作空間，但實質突破與經濟效益仍受資金、政策與兩岸法規限制。整體而言，論壇更像形式亮相的舞台秀，而非能帶來實質政策效益的平台。

國民黨高層口口聲聲稱交流是為和平，實際行程卻完全依循中方安排。這不是和平，而是向北京低頭；若以犧牲防衛能力或阻礙台美合作作為代價，受害的將是全體台灣人民。取悅北京非謀略，而是自我削弱，每一次妥協都可能侵蝕我國國際自主性，為未來留下不可逆的風險。

前瞻論壇涵蓋航點、醫療安養、精密機械、人工智慧、防災減災、新能源與節能減碳等議題，但可行性極低。圖為長城。（歐新社檔案照）





真正可行的兩岸合作，必須建立在保障主權、維護國防與經濟安全的前提下。任何將台灣當作政治籌碼的行動，即便短期得利，長期傷害卻無法彌補。這不是歷史創舉，而是一場政治自毀表演；每一次錯誤決策，都可能將國家推向危險邊緣。唯有立足主權、強化防衛，和平才能真正落實，而非淪為政治秀的陪襯。

（作者為公務員）

