自由開講》誰把軍購做成翻譯題 國安變成表演場？

◎ 不孝

國防不是把「幾項武器＋幾行金額」寫進法律就算強軍。當特別條例被縮成清單，最先被抽空的是戰略脈絡與制度信用，最後拖慢的才是交運期程。民眾黨團1月26日自提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，將總額上限定為四千億元、施行至2033年底，採一年一期編列，並在條文中列出M109A7自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈等六項採購與金額。表面「更明確」，實際卻把不確定性硬入法，還被點出條文漏字、概念短缺。

立院民眾黨團自提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，實際卻把不確定性硬入法，還被點出條文漏字、概念短缺。（資料照）

更尷尬的是，行政院版特別條例早在2025年11月就已通過送立院，卻在程序上屢遭擋下；先把門鎖上，再端出「自家版本」宣稱補洞，政治效果也許到位，制度代價卻由全民承擔。國防部與政院並明言，在野版本多參考美方12月17日對外公告與知會國會項目，與我方實際進行中的軍購程序與品項仍有落差，甚至連無人機型號都可能不同，內容不完整、欠缺專業評估。把「知會國會」誤讀成「採購定案」，等同把談判、議價、履約條件與交運期程等變數，直接寫死成政治宣示。

制度設計更是問題核心。草案以「一年一期」搭配多項專案報告、移用關卡，甚至要求特定門檻以上採購須提工業合作方案並向立院報告；軍購與重大建案本就多年合約、分批交運，國際軍工更是典型賣方市場。若每年都把合約拆段、把承諾切割成年度政治攻防，供應端看見的是不確定，國家付出的是時間與信用成本，戰力取得被制度化地拖慢。

民眾黨團自提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並在條文中列出M109A7自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈等六項採購與金額。圖為M109A7自走砲。（取自美國國防部官網）

同時，草案被質疑刪去「非紅供應鏈」「台灣之盾」等國防自主與整體防空敘事，卻把社福占比等附帶條款塞進軍購條例，錯置議題、稀釋責任；條文逐項列金額也引發洩密與談判空間受損的疑慮。預算可以砍、可以辯、可以嚴審；但把國防做成「翻譯公告的清單競賽」，只會把監督降格成表演，讓國安在立法舞台上被一再耗損。

（作者為退休人士）

