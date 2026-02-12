自由電子報
自由開講》「少賺 1800 億」的迷思：當能源政策被簡化成政治算帳

2026/02/12 17:00

◎ 林仁斌

近日媒體報導稱，台電終於轉虧為盈，並引述學者指出「若沒廢核，台電至少可多賺1800億元」，試圖將財務數字直接對接到能源政策成敗。這種說法乍看理直氣壯，實際上卻是將高度複雜的能源治理問題，粗暴簡化成一場政治算帳。

台電轉虧為盈，卻被引述「若沒廢核，台電至少可多賺1800億元」。（資料照）台電轉虧為盈，卻被引述「若沒廢核，台電至少可多賺1800億元」。（資料照）

首先，台電由虧轉盈的關鍵，並非能源結構突然變得「正確」，而是國際燃料價格回落、電價調整與政府財務挹注等多重因素的結果。將短期會計結果直接歸因於是否廢核，不僅忽略市場波動，更刻意模糊能源政策原本應討論的長期風險與制度成本。

其次，「若沒廢核可多賺1800億」這類估算，本質上是一組高度選擇性的假設組合。相關論述反覆強調核電發電成本低廉，卻對核廢料處理、延役安全評估、事故風險與行政阻力等成本隻字未提。當所有不確定性都被排除在計算之外，這樣的數字自然「很好看」，卻難以作為公共決策的依據。

更值得警惕的是，這類報導刻意利用「學者指出」的權威語言，營造核能是唯一理性選項的氛圍，卻未呈現不同學術觀點或制度爭議。這不是嚴謹的政策辯論，而是為特定立場服務的論述包裝。

核三廠二號機在2025年停機，台灣正式迎來「非核家園」。（資料照）核三廠二號機在2025年停機，台灣正式迎來「非核家園」。（資料照）

最後，新聞選擇在核三停機後強調「當初如果不廢核，現在本可更賺」，正是一種典型的事後責任回溯操作。它引導社會不去討論未來該承擔什麼風險，而只沉溺於對過去決策的情緒性懊悔。這樣的討論，對台灣能源安全沒有任何幫助。

能源政策從來不是比誰帳面賺得多，而是比誰更誠實面對風險與責任。當公共討論只剩下「少賺多少錢」，真正被犧牲的，往往是制度透明與社會安全。

這才是台灣在能源辯論中最該警惕的陷阱。

（作者為中國文化大學化學工程與材料工程學系 副教授）

