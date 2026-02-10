自由開講》從布魯塞爾到台海：支持國防預算與全球安全接軌的必要性

◎ 汪品陯

2026年1月下旬，全球外交場域傳來兩則與台灣高度相關的重量級訊號。首先是歐盟外交代表卡拉斯與韓國外長於1月22日的「歐韓戰略對話」中，再度共同重申台海和平穩定的重要性；緊接著，歐洲議會於1月23日以壓倒性票數通過決議，不僅譴責中共危害台海現狀，更首度在正式文件中強調「台灣與中國互不隸屬」。這一連串的外交表態，清楚標示出台海議題早已跨越地域限制，正式成為印太地區乃至全球安全秩序的核心公約數。

歐洲議會通決議，重申反對中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。（歐新社檔案照）歐韓與歐洲議會的共鳴：台海安全國際化的新局 過去外界常認為台海穩定僅是美中台三方的博弈，但近期歐盟與韓國的聯合聲明，以及歐洲議會針對「聯大第二七五八號決議」被扭曲現象的撥亂反正，顯示民主陣營已形成高度共識：台海不是中共的內海，而是維持規則為基礎的國際秩序之關鍵。當歐洲各國開始將台海穩定納入其「共同外交暨安全政策」報告，這不只是外交辭令的友善，更是基於全球供應鏈與地緣政治風險的現實盤算。台灣作為印太民主同盟的成員，其角色已從被動受援轉為主動貢獻。

威權擴張的連動性：從北韓威脅到台海灰色地帶 這波國際挺台聲浪，背景是威權陣營在全球範圍內的協同擴張。北韓在東北亞的軍事躁動與中共在台海、南海的灰色地帶侵擾，本質上是同一場對既有國際規範的挑戰。正因如此，美日韓三方情資分享的制度化，以及歐盟對印太防衛的實質參與，正共同織就一張跨區域的防禦網。在此脈絡下，任何試圖將台海問題「內政化」的論調，在國際共識面前皆顯得蒼白無力，也再次印證了台灣安全與全球穩定的深層連動。

國際盟友在多邊會議中反對武力改變現狀，台灣卻因立法院因政爭而卡關關鍵建軍預算。（資料照）自我防衛決心的檢驗：國防預算與國際承諾的連結 然而，在國際社會積極構築挺台防線的同時，台灣內部的國防預算僵局卻顯得突兀。國際盟友在多邊會議中反對武力改變現狀，本質上是基於對台灣「自我防衛決心」的信任。當立法院因政爭而卡關關鍵建軍預算時，我們如何說服歐盟、韓國或美日等夥伴持續投入資源防衛台海？國防預算不應只是採購裝備的數字，它更是台灣對國際社會發出的政治訊號。唯有展現相應的防衛投入，才能確保這份跨國界的防禦契約具備堅實的基礎。

全球利益的匯流：台灣防衛韌性即全球資產 總結而言，台海和平穩定是國際共同利益，這一點在2026年1月的國際外交動態中得到了最清晰的驗證。面對威權體制不間斷的認知作戰與軍事脅迫，台灣最有效的嚇阻手段，除了軍事硬實力，更在於與民主陣營在制度、經濟與安全議題上的深度接軌。我們不應低估國際社會對台海的關注，但更必須守住內部的防衛共識。當台灣能以穩定的預算支持不對稱戰力的建構，我們才能在「印太安全」這張全球地圖上，站穩不可或缺的戰略支點。

（作者為大學生）

