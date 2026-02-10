自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從布魯塞爾到台海：支持國防預算與全球安全接軌的必要性

2026/02/10 19:00

◎ 汪品陯

2026年1月下旬，全球外交場域傳來兩則與台灣高度相關的重量級訊號。首先是歐盟外交代表卡拉斯與韓國外長於1月22日的「歐韓戰略對話」中，再度共同重申台海和平穩定的重要性；緊接著，歐洲議會於1月23日以壓倒性票數通過決議，不僅譴責中共危害台海現狀，更首度在正式文件中強調「台灣與中國互不隸屬」。這一連串的外交表態，清楚標示出台海議題早已跨越地域限制，正式成為印太地區乃至全球安全秩序的核心公約數。

歐洲議會通決議，重申反對中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。（歐新社檔案照）歐洲議會通決議，重申反對中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。（歐新社檔案照）歐韓與歐洲議會的共鳴：台海安全國際化的新局 過去外界常認為台海穩定僅是美中台三方的博弈，但近期歐盟與韓國的聯合聲明，以及歐洲議會針對「聯大第二七五八號決議」被扭曲現象的撥亂反正，顯示民主陣營已形成高度共識：台海不是中共的內海，而是維持規則為基礎的國際秩序之關鍵。當歐洲各國開始將台海穩定納入其「共同外交暨安全政策」報告，這不只是外交辭令的友善，更是基於全球供應鏈與地緣政治風險的現實盤算。台灣作為印太民主同盟的成員，其角色已從被動受援轉為主動貢獻。

威權擴張的連動性：從北韓威脅到台海灰色地帶 這波國際挺台聲浪，背景是威權陣營在全球範圍內的協同擴張。北韓在東北亞的軍事躁動與中共在台海、南海的灰色地帶侵擾，本質上是同一場對既有國際規範的挑戰。正因如此，美日韓三方情資分享的制度化，以及歐盟對印太防衛的實質參與，正共同織就一張跨區域的防禦網。在此脈絡下，任何試圖將台海問題「內政化」的論調，在國際共識面前皆顯得蒼白無力，也再次印證了台灣安全與全球穩定的深層連動。

國際盟友在多邊會議中反對武力改變現狀，台灣卻因立法院因政爭而卡關關鍵建軍預算。（資料照）國際盟友在多邊會議中反對武力改變現狀，台灣卻因立法院因政爭而卡關關鍵建軍預算。（資料照）自我防衛決心的檢驗：國防預算與國際承諾的連結 然而，在國際社會積極構築挺台防線的同時，台灣內部的國防預算僵局卻顯得突兀。國際盟友在多邊會議中反對武力改變現狀，本質上是基於對台灣「自我防衛決心」的信任。當立法院因政爭而卡關關鍵建軍預算時，我們如何說服歐盟、韓國或美日等夥伴持續投入資源防衛台海？國防預算不應只是採購裝備的數字，它更是台灣對國際社會發出的政治訊號。唯有展現相應的防衛投入，才能確保這份跨國界的防禦契約具備堅實的基礎。

全球利益的匯流：台灣防衛韌性即全球資產 總結而言，台海和平穩定是國際共同利益，這一點在2026年1月的國際外交動態中得到了最清晰的驗證。面對威權體制不間斷的認知作戰與軍事脅迫，台灣最有效的嚇阻手段，除了軍事硬實力，更在於與民主陣營在制度、經濟與安全議題上的深度接軌。我們不應低估國際社會對台海的關注，但更必須守住內部的防衛共識。當台灣能以穩定的預算支持不對稱戰力的建構，我們才能在「印太安全」這張全球地圖上，站穩不可或缺的戰略支點。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書