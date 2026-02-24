自由開講》政府應積極應對AI崛起下的高齡失業危機

◎ 郭良蕙

AI技術的發展，雖然為社會帶來了前所未有的便利，卻也對傳統的就業模式構成了重大挑戰，從零售業到金融業，越來越多的工作崗位被自動化技術所取代，這不僅加劇了社會的就業不穩定性，也擴大了貧富差距。面對AI崛起所帶來的失業問題，臺灣已有一系列應對措施，例如：強化勞動力的技能再培訓、推動終身學習、支持數字化及綠色產業的發展，提供失業保險、再就業服務及鼓勵創業與創新，緩解其帶來的衝擊。

AI技術的發展，雖然為社會帶來了前所未有的便利，卻也對傳統的就業模式構成了重大挑戰；示意圖。（彭博檔案照）然而，45歲以上的勞動者在再就業過程中面臨的困難尤為突出，除了數位技能與當前工作市場需求的差距外，年齡也往往成為企業招聘的障礙。針對年齡較大的失業者，政府應更加積極採取措施，正視並解決這一問題。以下是一些具體建議：

一、針對中老年勞動者設計職業轉型計畫：提供靈活及充足練習的職業培訓，幫助他們掌握當前市場上需求較高的技能，並與企業合作，設立專門針對年齡較大失業者的職位或工作機會，例如：兼職、遠程工作等。政府可提供相應的獎勵金，以鼓勵企業雇用這一群體。企業在招聘過程中，應更加重視年齡較大員工的能力與潛力，並積極防範年齡歧視，創造一個更加包容的就業環境。

二、加強社會支持系統：失業與職業轉型所帶來的壓力，往往使年長勞動者感到孤立無助。為了促進這些群體的成功轉型，建立強有力的社會支持系統至關重要。可以設立專門的社會支持小組或社區組織，為失業者提供情感支持、經驗分享及互動交流的機會。在這些平臺上，失業者可以彼此激勵，共同應對轉型過程中的挑戰，從而提高其重新融入職場的信心與動力。為了促進這些群體的成功轉型，建立強有力的社會支持系統至關重要；外籍教師教樂齡中心長者學英語。（南市府提供）

三、引導中高齡勞動者投身老人照護產業：年齡較大的勞動者通常擁有豐富的人生經驗，且具備較強的溝通能力、耐心和情感共鳴，這些素質對從事老人照護工作至關重要。照護老年人不僅需要專業技能，更需要理解與關愛。許多中高齡勞動者過去可能從事過各種體力或服務類工作，這些技能可以無縫轉化並應用於老人照護領域，且無需進行過於複雜的技能轉型。

為了促進這一轉型，政府可推出免費針對中高齡勞動者的老人照護專業培訓計畫，涵蓋基本健康照護、急救技能及情緒輔導等課程，激勵他們進入這一日益重要的行業。

（作者為自由業）

