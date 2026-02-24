自由電子報
自由開講》政府應積極應對AI崛起下的高齡失業危機

2026/02/24 11:00

◎ 郭良蕙

AI技術的發展，雖然為社會帶來了前所未有的便利，卻也對傳統的就業模式構成了重大挑戰，從零售業到金融業，越來越多的工作崗位被自動化技術所取代，這不僅加劇了社會的就業不穩定性，也擴大了貧富差距。面對AI崛起所帶來的失業問題，臺灣已有一系列應對措施，例如：強化勞動力的技能再培訓、推動終身學習、支持數字化及綠色產業的發展，提供失業保險、再就業服務及鼓勵創業與創新，緩解其帶來的衝擊

然而，45歲以上的勞動者在再就業過程中面臨的困難尤為突出，除了數位技能與當前工作市場需求的差距外，年齡也往往成為企業招聘的障礙。針對年齡較大的失業者，政府應更加積極採取措施，正視並解決這一問題。以下是一些具體建議：

一、針對中老年勞動者設計職業轉型計畫提供靈活及充足練習的職業培訓，幫助他們掌握當前市場上需求較高的技能，並與企業合作，設立專門針對年齡較大失業者的職位或工作機會，例如：兼職、遠程工作等。政府可提供相應的獎勵金，以鼓勵企業雇用這一群體。企業在招聘過程中，應更加重視年齡較大員工的能力與潛力，並積極防範年齡歧視，創造一個更加包容的就業環境。

二、加強社會支持系統失業與職業轉型所帶來的壓力，往往使年長勞動者感到孤立無助。為了促進這些群體的成功轉型，建立強有力的社會支持系統至關重要。可以設立專門的社會支持小組或社區組織，為失業者提供情感支持、經驗分享及互動交流的機會。在這些平臺上，失業者可以彼此激勵，共同應對轉型過程中的挑戰，從而提高其重新融入職場的信心與動力。

三、引導中高齡勞動者投身老人照護產業年齡較大的勞動者通常擁有豐富的人生經驗，且具備較強的溝通能力、耐心和情感共鳴，這些素質對從事老人照護工作至關重要。照護老年人不僅需要專業技能，更需要理解與關愛。許多中高齡勞動者過去可能從事過各種體力或服務類工作，這些技能可以無縫轉化並應用於老人照護領域，且無需進行過於複雜的技能轉型。

為了促進這一轉型，政府可推出免費針對中高齡勞動者的老人照護專業培訓計畫，涵蓋基本健康照護、急救技能及情緒輔導等課程激勵他們進入這一日益重要的行業

（作者為自由業）

