自由開講》軍委清洗加劇 中共決策理性全面崩潰

2026/02/08 19:00

◎ 夏一新

中國國防部於1月24日證實，中央軍委副主席張又俠及聯參部參謀長劉振立目前正接受調查。兩人分別負責軍事規劃與聯合作戰，在解放軍體系中具關鍵地位。他們同期被調查，反映出近期中國軍隊整頓已進入更高層級，並對軍事決策體系產生制度性影響。

張又俠具太子黨背景，其父張宗遜與習仲勳同為延安時期幹部，張又俠本人長期負責裝備建設及軍事改革，2022年續任中央軍委副主席，被外界認為在習近平領導下發揮穩定軍中結構的關鍵作用。劉振立則來自陸軍，擁有中越邊境作戰經歷，並主導解放軍聯合作戰指揮。兩人被查處不僅反映高層調整，亦對整體軍事決策鏈產生重大影響。

此次整肅不僅限於反腐層面。據《美聯社》分析，此舉的主要目的是排除潛在的政治不穩定因素，並強化對軍隊的絕對領導權。雖然張與劉不一定存在失職行為，但在忠誠標準日益提升的體制下，仍被認定為安全性存疑。

目前，軍委實際上只剩下習近平和張升民在運作，其他成員不是受調查就是長期缺席，導致軍委結構變得空洞。2026年1月16日的軍紀委擴大會議僅有兩位上將參加，與以往14人齊聚的場面大相逕庭。火箭軍、裝備系統以及東部戰區的人事持續頻繁異動，張系勢力逐漸瓦解，整個軍中氣氛顯得緊繃，無人敢發聲。

根據《華爾街日報》的評論，這次自1989年以來最大規模的高層軍事人事變動，也是習近平首次調整其核心班底。該報導分析，此一行動影響決策層運作，進而削弱中國人民解放軍的戰略判斷與協同能力。

《金融時報》指出，現在整肅的重點已從打擊貪腐轉向全面的忠誠審查，導致高層難以暢所欲言，決策過程由單一意志主導，缺乏程序討論和風險控管，更容易發生誤判或失控的情況。

對台灣而言，風險不在解放軍備戰，而在北京是否保有制度理性。當忠誠取代理性、整肅取代制度時，小衝突可能迅速演變成區域危機。中共內部清洗雖增強權力，卻導致決策失真與體制失能，成為政權未來的主要風險。

（作者為加拿大英屬哥倫比亞大學哲學博士，教育部部定副教授，精神科醫師）

