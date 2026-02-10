自由電子報
自由開講》從北歐國防GDP占比 探討台灣「豪豬」模式

2026/02/10 20:00

◎ 廖明輝

幾年前曾走訪北歐四國，對其文化與歷史留下深刻印象。最近在臉書看到「芬蘭近代史學會」一篇貼文，以「狐狸與豪豬」比喻二戰前北歐國家對國防支出的態度，引起我對台灣當前國防預算與路線的深思。

芬蘭則是北歐豪豬模式代表，地緣壓力逼得它必須維持高額軍費。圖為芬蘭軍隊演習情況。（彭博檔案照）芬蘭則是北歐豪豬模式代表，地緣壓力逼得它必須維持高額軍費。圖為芬蘭軍隊演習情況。（彭博檔案照）

丹麥與挪威當年採取壓低國防支出、強調中立策略的狐狸模式，國防預算長年僅占GDP約1%。他們相信不武裝就不挑釁，和平可以靠姿態換來。然而納粹德國毫不理會這層無害標籤，兩國在1940年幾乎毫無抵抗即告淪陷。和平不能只靠善意維持是北歐慘痛的教訓。芬蘭則是北歐豪豬模式代表，地緣壓力逼得它必須維持高額軍費，二戰前不論政局如何更迭，國防支出始終是優先項目。即便曾與蘇聯簽署互不侵犯條約，芬蘭從未放下戒心。1939年冬季戰爭爆發，蘇聯雖然入侵成功奪地，但芬蘭硬是靠自身武裝抵抗，保住國家主權。芬蘭的模式不是浪漫主義，而是認知現實是和平談判要有實力支撐，才能在對方咄咄逼人時不被輕易吞下。瑞典情況較為特殊。它不是狐狸，也不完全是豪豬，更像一隻靈活的刺蝟。瑞典早期國防支出相對穩健，背後是龐大軍工產業與實力本位思維。雖曾受裁軍與理想主義影響，1930年代一度大砍軍費，但戰雲密布後立刻重啟現代化軍備，甚至在1941年將國防支出提升至接近GDP 12%高點。瑞典靠武裝中立與外交靈活，最終勉強保住二戰時的中立地位。直到2024年才正式加入北約，結束百年中立。

北歐四國的比較讓我們不得不思考，台灣該如何選擇自己的國防模式？我們不在北歐，但所處位置更加敏感。台灣無法靠地理屏障避開強權視線，也不能像狐狸那樣完全依賴中立。當對手視台灣為核心利益一部分時，再怎麼低姿態也難保安全。這正是為何「豪豬模式」即使被咬也要讓對方付出慘重代價，對於台灣而言不只是選項，更是現實所需。

賴總統提出在2030年以前，將台灣的國防支出提升至GDP 5%，並編列1.25兆新台幣特別預算，正是朝「豪豬模式」方向前進。（資料照）賴總統提出在2030年以前，將台灣的國防支出提升至GDP 5%，並編列1.25兆新台幣特別預算，正是朝「豪豬模式」方向前進。（資料照）

賴總統提出在2030年以前，將台灣的國防支出提升至GDP 5%，並編列1.25兆新台幣特別預算，正是朝這方向前進。如同美國在台協會處長谷立言於國防安全研究院專題講座「強化國防投資與國家整體發展」演講「攜手投資安全繁榮的未來」指出，當前國軍最需要的是「完成任務的工具」。台灣的戰略逐漸成形，透過不對稱作戰、分散指揮、後備戰力與社會韌性，打造屬於台灣的「豪豬防線」。不過，正如北歐經驗所顯示，軍費高低不只是數字問題，而是國家定位的選擇。北歐的教訓在於外交與國防從來不是對立，而是相輔相成；狐狸與豪豬不必擇一，而是必須兼備。台灣今天在實戰準備上逐漸展現成效，但更重要的是這種準備不能只靠一時興起，而是要穩定持續才能夠讓對手真正感受到風險不可承受。老虎會不會吃你，取決於牠認為能不能吞得下你。這不是誇張的比喻，而是台灣應該要瞭解的現實處境。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

