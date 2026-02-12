法操》【刑法小教室】討錢不成弒雙親，什麼是殺害直系血親尊親屬罪？

◎ 法操司想傳媒 「孝順」是傳統社會觀念的美德之一，對於含辛茹苦照顧子女到大的父母，子女理應孝順回報其養育之恩，不過近期卻發生一起人倫悲劇，新北市蘆洲區有一名男子向賣蔥油餅維生的年邁雙親討錢不成，涉嫌以開山刀殺死父母後逃逸，檢方訊後認為該男子涉刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌重罪，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。



新聞中所提到的「殺害直系血親尊親屬罪」是什麼？直系血親尊親屬又應該如何認定？養父母可以算是直系血親尊親屬嗎？



依民法第967條規定，所謂「直系血親」，係指「己身所從出或從己身所出之血親」，就是生下自己的人，以及自己所生之人。依輩分高低，又可區分為直系血親尊親屬與卑親屬，其中尊親屬通常包括父母、祖父母、曾祖父母等。



刑法對於殺害直系血親尊親屬之行為，設有加重處罰規定。依刑法第271條第1項，殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；而同法第272條則進一步規定，若加害對象為直系血親尊親屬，應加重其刑至二分之一。此一規定，目的在於對於違反人倫、殘忍殺害至親之行為，給予更為嚴厲之非難與制裁。



至於「未經認領之生父」是否屬於直系血親尊親屬，學說上見解不一。有學者認為，在認領前，生父與子女間尚未成立民法上的親子關係，自不符合刑法第272條所稱之直系血親尊親屬；也有見解指出，刑法所保護的法益不同於民法親屬制度，只要行為人明確認知被害人為其生父，就足以成立本條所稱之直系血親尊親屬。



另外，養子女與養父母之間，雖非自然血親，但法律上屬於擬制血親，因此養子女若殺害養父母，也會成立殺害直系血親尊親屬罪。值得注意的是，在收養關係存續期間，被收養人即使對其生父生母實施殺害行為，仍屬於殺害直系血親尊親屬。



不過一旦收養關係依法終止，由於養親關係是法律所擬制，該擬制血親關係亦隨之消滅。此時，若養子女殺害已終止收養關係之養父母，就不再適用刑法第272條之加重規定，而僅成立普通殺人罪。



新聞中的廖姓男子因為跟父母討錢不成而痛下殺手,不僅會被依殺害直系血親尊親屬罪處以最重的刑責,也難逃社會大眾對其的撻伐。或許有時候父母不求子女回報扶養他們,但至少好好生活,不要走偏。

