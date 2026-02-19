自由開講》台灣防衛能力與國際安全架構中的制度性支持

◎ 張亞柔

美國聯邦眾議院日前通過《2026財年國防撥款法案》，編列約11.5億美元（台幣約360億元）的對台安全援助條款，用以強化台灣的防衛能力、軍事訓練與安全合作。

強化台灣的自我防衛能力

此次援助重點聚焦於提升台灣「自我防衛能力」，相關經費將透過既有的台灣安全合作機制，支援防衛裝備、後勤維修、軍事訓練與國防物資補充，確保台灣軍方能維持穩定的戰備水準。

這類援助有助於改善台灣長期面臨的裝備老化、補給不穩與訓練資源不足等結構性問題，使防衛體系更具持續性與韌性。

延續美對台政策的一貫路線

自《台灣關係法》通過以來，美國即以協助台灣維持足夠自我防衛能力作為政策基礎，近年相關法案與預算逐漸制度化，顯示此方向已成為美國國會共識。

該法案在眾議院獲得跨黨派支持，反映「支持台灣防衛能力」在美國內部已超越黨派分歧，成為穩定的政策立場。

印太戰略與台灣角色的再確認

在更宏觀的層面，此次撥款也與美國整體印太安全布局密切相關。美國近年持續強化與印太地區夥伴的安全合作，而台灣在區域安全架構中的角色日益受到重視。透過制度化的國防援助，美國不僅提升台灣的防衛能力，也進一步鞏固其在印太戰略中的關鍵地位。這種支持方式是與其他對外軍事融資、訓練合作及後勤支援形成多層次配合，展現出長期規劃的政策思維。

台灣的如何將資源有效用於防衛轉型、提升整體戰力、與國內國防政策相互配合，將是後續關鍵課題。圖為「漢光41號」演習。（資料照）

對台灣而言，這是政策訊號，顯示台灣的防衛準備與制度改革，是國際夥伴關注與支持的核心前提。如何將資源有效用於防衛轉型、提升整體戰力、與國內國防政策相互配合，將是後續關鍵課題。

綜上所述，美國眾議院通過國防撥款法案納入對台援助，象徵的是清晰且延續性的政策路線：提升台灣的自我防衛能力。此舉反映出台灣在區域安全的重要角色。

（作者為自由業）

