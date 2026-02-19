自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣防衛能力與國際安全架構中的制度性支持

2026/02/19 20:00

◎ 張亞柔

美國聯邦眾議院日前通過《2026財年國防撥款法案》，編列約11.5億美元（台幣約360億元）的對台安全援助條款，用以強化台灣的防衛能力、軍事訓練與安全合作。

美眾議院日前通過《2026財年國防撥款法案》，編列11.5億美元的對台安全援助條款，用以強化台灣的防衛能力、軍事訓練與安全合作。圖為「漢光41號」演習。（歐新社檔案照）美眾議院日前通過《2026財年國防撥款法案》，編列11.5億美元的對台安全援助條款，用以強化台灣的防衛能力、軍事訓練與安全合作。圖為「漢光41號」演習。（歐新社檔案照）

強化台灣的自我防衛能力

此次援助重點聚焦於提升台灣「自我防衛能力」，相關經費將透過既有的台灣安全合作機制，支援防衛裝備、後勤維修、軍事訓練與國防物資補充，確保台灣軍方能維持穩定的戰備水準。

這類援助有助於改善台灣長期面臨的裝備老化、補給不穩與訓練資源不足等結構性問題，使防衛體系更具持續性與韌性。

延續美對台政策的一貫路線

自《台灣關係法》通過以來，美國即以協助台灣維持足夠自我防衛能力作為政策基礎，近年相關法案與預算逐漸制度化，顯示此方向已成為美國國會共識。

該法案在眾議院獲得跨黨派支持，反映「支持台灣防衛能力」在美國內部已超越黨派分歧，成為穩定的政策立場。

印太戰略與台灣角色的再確認

在更宏觀的層面，此次撥款也與美國整體印太安全布局密切相關。美國近年持續強化與印太地區夥伴的安全合作，而台灣在區域安全架構中的角色日益受到重視。透過制度化的國防援助，美國不僅提升台灣的防衛能力，也進一步鞏固其在印太戰略中的關鍵地位。這種支持方式是與其他對外軍事融資、訓練合作及後勤支援形成多層次配合，展現出長期規劃的政策思維。

台灣的如何將資源有效用於防衛轉型、提升整體戰力、與國內國防政策相互配合，將是後續關鍵課題。圖為「漢光41號」演習。（資料照）台灣的如何將資源有效用於防衛轉型、提升整體戰力、與國內國防政策相互配合，將是後續關鍵課題。圖為「漢光41號」演習。（資料照）

對台灣而言，這是政策訊號，顯示台灣的防衛準備與制度改革，是國際夥伴關注與支持的核心前提。如何將資源有效用於防衛轉型、提升整體戰力、與國內國防政策相互配合，將是後續關鍵課題。

綜上所述，美國眾議院通過國防撥款法案納入對台援助，象徵的是清晰且延續性的政策路線：提升台灣的自我防衛能力。此舉反映出台灣在區域安全的重要角色。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書