自由開講》懸掛在世界視線下：台北101、極限攀登與文化敘事的兩難

◎ 劉哲廷

徒手攀上台北101的那一刻，霍諾德懸掛在玻璃與鋼骨之間，城市忽然被重新定義。那不再只是一次極限運動的成功挑戰，而是一個關於視線、權力與敘事權的瞬間轉移：誰被看見、如何被看見，以及在誰的鏡頭之下。

過去很長一段時間，台灣被世界看見，多半是因為地緣政治的危險性──被描述為「潛在衝突熱點」、「壓力下的民主前線」。這些描述未必不真實，但它們將台灣固定在一種被動的位置：等待、承受、回應。而霍諾德的攀登，恰恰提供了一個不同的切入點。台北101不再只是新聞裡的背景圖像，而成為一個需要被理解、被解說、被凝視的主體。霍諾德的攀登，恰恰提供了一個不同的切入點。台北101不再只是新聞裡的背景圖像，而成為一個需要被理解、被解說、被凝視的主體。（翻攝自臉書）

Netflix的全球直播、外媒的即時報導、名人社群的同步觀看，構成了一條完整而熟練的當代影像管道。這不是偶然，而是一種高度現代的文化操作：透過極限風險與個人身體，讓一棟建築、進而讓一個地方進入全球注意力的核心。這樣的操作並非單向的「行銷成功」，而是一場交換──世界獲得刺激與奇觀，台灣則獲得詮釋自身的機會。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，直播並沒有只停留在「會不會掉下來」的緊張感。主持人講解外牆的竹節設計、如意意象，將建築的文化語言翻譯給陌生的觀眾。這是一個關鍵細節：台灣不是被消費為一個危險高度，而是被介紹為一套有內在邏輯與審美的文化系統。這種介紹的權力，往往比曝光本身更為重要。主持人講解101外牆的竹節設計、如意意象，將建築的文化語言翻譯給陌生的觀眾；《赤手獨攀101》登上台灣Netflix每日節目排行榜第一。（翻攝自Netflix）

然而，不少批評的聲音也隨之出現。有人認為，將國家形象寄託於一次極限運動，本質上是一種過度娛樂化的「國家行銷」，忽略了台灣自身深層社會問題與不平等。有人指出，將焦點放在名人觀看、直播熱度與社群互動，反而讓公共討論淪為一場消費奇觀的秀場，而非真實理解台灣文化與歷史脈絡的機會。更有人質疑，這種行為背後存在安全隱患與道德問題──一旦模仿者出事，責任與形象可能被推回台灣，而這種「風險外交」其實未經慎重考量。

有人質疑，這種行為背後存在安全隱患與道德問題──一旦模仿者出事，責任與形象可能被推回台灣，而這種「風險外交」其實未經慎重考量。（Netflix提供）名人觀看的片段──卡戴珊家族的驚呼、莎莉賽隆的玩笑式回應──乍看只是娛樂花邊，卻也揭示了另一層現實：當代公共注意力，早已不是由國家發言人或官方宣傳壟斷，而是在社群平台中流動、被再製。台灣出現在這樣的流動裡，意味著它暫時脫離了「被討論的對象」，成為「共同觀看的現場」。但同時，這種流動的瞬間性也提醒我們：若缺乏後續敘事與深度解說，這樣的曝光可能迅速消散，留下一片表面熱度，卻無法累積持久認同。

在這個意義上，台北101被徒手攀上，不只是高度被征服，而是一種象徵性的翻轉：台灣不再只是在地緣政治的棋盤上被指認位置，而是主動讓世界抬頭，重新觀看這座島嶼的形狀。這種觀看，也許短暫，但它證明了一件事──被看見，並不必然來自危機，有時也可以來自勇氣、技藝，以及對自身文化的自信呈現。然而，真正的課題在於，這份被看見是否能轉化為持續的文化對話，還是只是一場驚豔瞬間的奇觀表演。

（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法