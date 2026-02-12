自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》扯民進黨後腿 還是扯台灣後腿？一個公民的簡單判斷標準

在野時痛罵的行為，自己掌權時就變成「必要之惡」；對外國勢力介入只罵一邊，另一邊就裝沒看到；標準可任意切換，表示目的不是制度，而是權力。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/02/12 13:30

◎ 李忠憲

藍白目前的狀況是扯民進黨後腿，還是扯台灣後腿？前者可以接受，但後者完全不行！

這個問題其實不管你是什麼政治立場，只要是在台灣這塊土地上的公民，應該都有如此的共識。

有合適的替代方案才是監督，沒替代方案等於扯後腿，只有一句「我們反對」，在最後一刻才提出無人知曉的版本，瞬間二、三讀通過。這些行為本質上是破壞，不是監督。（資料照）有合適的替代方案才是監督，沒替代方案等於扯後腿，只有一句「我們反對」，在最後一刻才提出無人知曉的版本，瞬間二、三讀通過。這些行為本質上是破壞，不是監督。（資料照）

不管是政府、國防預算、以及對美國15%的關稅，藍白是扯民進黨還是台灣的後腿，有簡單的判斷標準。

扯民進黨後腿是合理的監督，讓政策更透明，逼政府補足程序和說明，迫使行政部門修正錯誤。結果是，制度更穩定、治理更好、國家承受力更強。

扯台灣後腿是破壞性政治，為了反對而反對，不管後果，讓政策卡死、癱瘓，造成國際誤判、盟友困惑，結果是，國家能力下降，但反對黨沒有提出可行替代方案。

是否「提出合理的替代方案」？這是一個非常具體判斷的標準，這也是黃國昌在立委卸任前要提出民眾黨國防預算版本的原因，可惜從法理、邏輯、具體內容，到文字，一塌糊塗，慘不忍睹。

黃國昌卸任前要提出民眾黨國防預算版本的原因，可惜從法理、邏輯、具體內容，到文字，一塌糊塗，慘不忍睹。（資料照）黃國昌卸任前要提出民眾黨國防預算版本的原因，可惜從法理、邏輯、具體內容，到文字，一塌糊塗，慘不忍睹。（資料照）

有合適的替代方案才是監督，「這個預算不合理，因為A、B、C」、「我們主張改成X方案，成本、風險、效益如下」，願意進入專業辯論、接受修正。

沒替代方案等於扯後腿，只有一句「我們反對」，不進入委員會討論，用模糊口號（民生、正義、監督）遮掩內容空洞，被問到細節就轉移話題，黑箱在最後一刻才提出無人知曉的版本，瞬間二、三讀通過。這些行為本質上是破壞，不是監督。

另外是否「選擇性失明」？

問一個簡單問題就好：同樣的標準，換人執政還成立嗎？

在野時痛罵的行為，自己掌權時就變成「必要之惡」；對外國勢力介入只罵一邊，另一邊就裝沒看到；標準可任意切換，表示目的不是制度，而是權力。

台灣目前已經不是「政治競爭」，而是「國家自殘」，扯台灣後腿傷害的是我們所有人。

監督是承擔，破壞是逃避；兩者的差別，在於是否還把國家當成共同體。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書