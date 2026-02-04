自由電子報
評論 > 投書

自由開講》鄭麗文的「恩人、親人」說 充滿矛盾、言行不一

2026/02/04 10:00

◎ 林正二

日前國民黨主席鄭麗文大言不慚地對外表示：「美國曾經是我們的恩人，我們絕對不會忘記美國的情誼；大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情。」鄭主席所言跟國民黨這兩年所為完全相反，言行不一到極點！

日前國民黨主席鄭麗文表示：「美國曾經是我們的恩人，大陸是我們的親人。」，引發爭論。（資料照）日前國民黨主席鄭麗文表示：「美國曾經是我們的恩人，大陸是我們的親人。」，引發爭論。（資料照） 前（2024）年2月1日國民黨立委上任不久，即聯合民眾黨立委毀憲擴權、癱瘓政府，大幅刪凍國防外交、高科技、數位資安、民生經濟、公衛疫苗、長照育幼、教育文化等預算；去年更變本加厲，惡修財劃法、掏空中央，並連續10次阻擋總預算與國防特別預算條例，不僅嚴重衝擊國家安全、經濟發展與全民利益，還影響印太區域的和平安穩。在美國領導日菲韓澳歐等民主國家聯合抗中時，國民黨不僅傷害了美國利益、惹怒美國，還成為全球民主陣營的公敵！

鄭怎可罔顧事實，竟然說「不會忘記美國的情誼」！去年美政府規劃提供台灣10億美元的軍事援助、全心全意要協助我們抗共護台，且國民黨執政時，台灣是經由美國扶持才茁壯成長，國民黨現在竟忘恩負義，為了聯中亂台、搞垮民進黨政府，扯美國的後腿！

國民黨所為已影響台美關係，嚴重衝擊國防安全、經建發展與全民生活！台灣人民不是國民黨「最親的人」嗎？藍營怎忍心讓自己的親人陷於被中國攻擊的險境中？中國近年對台的武力威嚇越來越強烈，可能會在2027年攻奪台灣，鄭怎可以昧於事實、睜眼說瞎話，對要併吞台灣的人說成是我們的「親人」？

自由開講》鄭麗文的「恩人、親人」說 充滿矛盾、言行不一美國總統川普去年底簽署2026財政年度「國防授權法案」，該法包含多項強化台灣防衛能力的條款，其中授權最高10億美元推動「台灣安全合作倡議」。（美聯社檔案照）
 沒錯，大陸人民跟我們有血緣、文化的連結，算是我們的「遠親」。對此，鄭是否敢向中國領導人習近平諫言，請中共放棄武力攻台、不要對台灣親人「骨肉相殘」，兩岸和平共榮？我們早在1991年結束「動員戡亂時期」，就沒把大陸人民視為敵人，要跟中國和平相處，鄭怎麼會說「《我們》絕對不骨肉相殘」？反而是中國不時武力威脅我們，鄭應該說「大陸不要對台灣骨肉相殘」才對！

鄭主席與國民黨立委如果把台灣人民視為「最親的人」，就不要再阻擋總預算與國防特別預算條例，趕快付委審查。尤其是最近需經立院通過的「台美關稅協議」更攸關台灣的產業發展與全民利益，如果藍白立委仍惡意阻擋，台灣可能像南韓一樣，遭美國怒批未守協議，調高至25%。我們承受得起嗎？

賴政府跟美國達成15%關税不疊加等協議後，商總、工總、工商協會以及工具機、水五金、塑膠與機械等傳統業者一片叫好，但國民黨竟批政府「喪事喜辦」、民眾黨則諷綠營「挾洋自重」。如果藍白挑三揀四、阻擋台美關稅協議的通過，美國將關稅調回25%，將嚴重傷害我傳統產業與經濟發展，全民受害！

行政院提出的總預算與軍購特別預算條例草案，被藍白立委封殺，無法付委審查。（資料照）行政院提出的總預算與軍購特別預算條例草案，被藍白立委封殺，無法付委審查。（資料照） 國府自大陸撤退來台後，如果沒有台灣人民勤奮工作、協助政府發展經濟、抵抗共軍侵奪台灣，國民黨政府怎可能在台灣執政60年？台灣人民無疑是國民黨最親的人，請鄭主席責成藍委通過「台美關稅協議」並將總預算與軍購特別預算條例付委審查，不要背叛親人，要飲水思源才對。

（作者為退休駐美外交官員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

