自由開講》德國不是台灣的鏡子：拆解「最昂貴能源轉型」的治理迷思

◎ 林仁斌

「電力就是國力」這句話本身並沒有錯，但真正的問題在於：什麼樣的電力體系，才能支撐一個高度風險社會的長期治理？近來部分論述將德國能源轉型簡化為「廢核導致全球最昂貴電價」，看似直觀，實則是政治語言的移植，也遮蔽了能源治理真正該被討論的制度問題。

首先，德國電價上升並非單一源自核電退場。長期以來，德國家庭電價中包含再生能源附加費、電網升級成本與稅制設計；而二○二二年後的價格飆升，更與俄烏戰爭造成天然氣市場失序密切相關。將這一連串結構性因素簡化為「廢核後果」，不僅失真，也模糊了能源政策中不同成本來源的責任歸屬。

請繼續往下閱讀...

德國核電廠在2022年底全部停止運轉，但非電價上升的唯一因素。（美聯社檔案照）其次，核電並非電力穩定的萬靈丹。核電在技術上屬於基載電源，對於快速變動的用電需求反而缺乏彈性。AI產業與高科技製造真正需要的，不只是「有電」，而是能即時調度、具備備援韌性且可長期穩定運作的電力系統。這也是為何近年先進國家投資重點轉向電網韌性、儲能與需求管理，而非單押某一發電技術。

再者，日本經驗並不能被簡單複製。福島事故後，日本核電重啟雖被寫入政策藍圖，但實際執行卻長期受制於地方政府否決權、司法訴訟與社會信任崩解。核電在日本並非低成本解方，而是一項高度政治化、行政與治理成本極高的政策選項，這正是台灣討論核電時經常被忽略的面向。

對台灣而言，真正的風險不在於「有沒有核電」，而在於能源治理是否持續以短期政治口號，取代長期制度設計。無論是補貼台電、討論核三重啟，或將小型模組化反應爐（SMR）描繪為解方，如果沒有清楚交代成本結構、風險分配與事故責任承擔機制，都只是將問題往後推。

無論是補貼台電、討論核三重啟，或將小型模組化反應爐（SMR）描繪為解方。如果沒有清楚交代成本結構、風險分配與事故責任承擔機制，都只是將問題往後推；圖為核三廠。（資料照）SMR或許值得進一步研究，但目前仍停留在示範與法規摸索階段。將尚未成熟的技術當成當前政策的救生索，只會重演「先承諾、後補破洞」的治理模式。

能源轉型從來不是單選題，而是治理能力的試金石。真正該問的，不是台灣會不會成為「最昂貴的能源轉型國家」，而是我們是否願意誠實面對風險、成本與責任，而不是借用他國的政治語言，替自身制度失靈遮蔽焦點。

（作者為中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法