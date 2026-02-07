自由電子報
評論 > 投書

自由開講》德國不是台灣的鏡子：拆解「最昂貴能源轉型」的治理迷思

2026/02/07 20:00

◎ 林仁斌

「電力就是國力」這句話本身並沒有錯，但真正的問題在於：什麼樣的電力體系，才能支撐一個高度風險社會的長期治理？近來部分論述將德國能源轉型簡化為「廢核導致全球最昂貴電價」，看似直觀，實則是政治語言的移植，也遮蔽了能源治理真正該被討論的制度問題。

首先，德國電價上升並非單一源自核電退場。長期以來，德國家庭電價中包含再生能源附加費、電網升級成本與稅制設計；而二○二二年後的價格飆升，更與俄烏戰爭造成天然氣市場失序密切相關。將這一連串結構性因素簡化為「廢核後果」，不僅失真，也模糊了能源政策中不同成本來源的責任歸屬。

德國核電廠在2022年底全部停止運轉，但非電價上升的唯一因素。（美聯社檔案照）德國核電廠在2022年底全部停止運轉，但非電價上升的唯一因素。（美聯社檔案照）其次，核電並非電力穩定的萬靈丹核電在技術上屬於基載電源，對於快速變動的用電需求反而缺乏彈性。AI產業與高科技製造真正需要的，不只是「有電」，而是能即時調度、具備備援韌性且可長期穩定運作的電力系統這也是為何近年先進國家投資重點轉向電網韌性、儲能與需求管理，而非單押某一發電技術。

再者，日本經驗並不能被簡單複製。福島事故後，日本核電重啟雖被寫入政策藍圖，但實際執行卻長期受制於地方政府否決權、司法訴訟與社會信任崩解。核電在日本並非低成本解方，而是一項高度政治化、行政與治理成本極高的政策選項，這正是台灣討論核電時經常被忽略的面向。

對台灣而言，真正的風險不在於「有沒有核電」，而在於能源治理是否持續以短期政治口號，取代長期制度設計。無論是補貼台電、討論核三重啟，或將小型模組化反應爐（SMR）描繪為解方，如果沒有清楚交代成本結構、風險分配與事故責任承擔機制，都只是將問題往後推

無論是補貼台電、討論核三重啟，或將小型模組化反應爐（SMR）描繪為解方。如果沒有清楚交代成本結構、風險分配與事故責任承擔機制，都只是將問題往後推；圖為核三廠。（資料照）無論是補貼台電、討論核三重啟，或將小型模組化反應爐（SMR）描繪為解方。如果沒有清楚交代成本結構、風險分配與事故責任承擔機制，都只是將問題往後推；圖為核三廠。（資料照）SMR或許值得進一步研究，但目前仍停留在示範與法規摸索階段。將尚未成熟的技術當成當前政策的救生索，只會重演「先承諾、後補破洞」的治理模式。

能源轉型從來不是單選題，而是治理能力的試金石。真正該問的，不是台灣會不會成為「最昂貴的能源轉型國家」，而是我們是否願意誠實面對風險、成本與責任，而不是借用他國的政治語言，替自身制度失靈遮蔽焦點。

（作者為中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

