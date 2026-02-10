自由開講》市場多元化 從印度蝦業震盪看台灣戰略選擇

◎ 方芷涵

邦交與友好國家網絡

印度蝦類產業當前面臨的衝擊，表面上是關稅與價格競爭的問題，實際上卻是一場高度依賴單一市場所引發的結構性風險示範。過去二十五年，印度蝦業幾乎是為美國市場量身打造，從養殖品種、加工方式到冷鏈規格，皆以美國消費偏好為中心運轉。這種模式在全球化紅利擴張期，確實創造了驚人的出口成績，卻也在地緣政治與貿易政策翻轉時，讓整個產業暴露在極端不對稱的風險之中。

台灣近年逐步意識到，單純依賴市場效率與成本競爭，已不足以應對高度政治化的全球經貿環境。因此，「市場多元化」不再只是經貿口號，而與外交布局、價值選擇密切相關。這正是台灣邦交與民主價值所能發揮實質經濟意義的關鍵所在。

過去25年來，印度的蝦類產業一直受到美國市場的主導地位的影響。（路透檔案照） 首先，邦交與友好國家網絡，並非僅止於象徵性的外交承認，而是建立長期信任與制度穩定的重要基礎。相較於純粹以價格為導向的交易關係，具備政治互信與價值共識的夥伴，更可能在關鍵時刻維持合作韌性，避免貿易關係因短期政治風向而劇烈震盪。對台灣而言，與理念相近的民主國家深化經貿連結，有助於降低被單一市場或單一政治力量「價格屠殺」的風險。即使市場規模未必如超級大國龐大，但透過多點布局，能有效分散衝擊，避免產業陷入「一失足成千古恨」的困境。

民主價值本身 轉化為經濟競爭力

其次，民主價值本身，正逐漸轉化為經濟競爭力的一部分。在全球供應鏈重組的過程中，企業與國家不再只考量成本，而更加重視制度透明、法治保障、政策可預測性與人權標準。台灣的民主制度、開放社會與相對穩定的法治環境，使其在「可信任供應鏈」的論述中具備天然優勢。相較之下，印度蝦業雖具備產量與成本優勢，但當國際政治風險升高時，缺乏制度性保障的產業，往往更容易成為政策工具下的犧牲品。台灣若能持續將民主治理轉化為產業品牌的一部分，將有助於在高附加價值市場中站穩腳步，而非陷入單純價格競逐。

再者，邦交與民主同盟，也能為中小產業提供轉型空間。印度蝦業目前嘗試轉向歐洲、中國與其他市場，卻受限於非關稅壁壘、物流條件與市場偏好差異，顯示產業結構一旦過度單一，轉身成本極高。台灣若能透過外交與經貿協定，提前為產業鋪設多元出口管道，即便短期規模有限，長期卻能累積調整彈性，避免在危機來臨時被迫「斷崖式」修正。這對高度集中於特定市場或特定技術節點的台灣產業而言，尤為重要。

高度集中於特定市場的產業，應拓展多元出口管道。圖為台東鳳梨釋迦外銷中國價量雙跌，農業部獎勵外銷歐美中東。（資料照）



政府角色不僅是補貼或救急，更在於策略引導。當產業面臨結構性外部衝擊時，單純期待價格回升或貿易協議翻盤，往往不足以支撐長期發展。台灣在此背景下，更應善用邦交與民主夥伴關係，協助產業升級、拓展高標準市場，並在國際舞台上爭取制度性空間。這不只是經濟策略，更是一種價值選擇：以民主為底座，建立更具韌性、更不易被政治風險左右的經濟體系。

（作者為新北市科技業）

