自由開講》一張潮汕地圖 照見統一敘事的漏氣聲

有人在社群貼出中國潮汕與廈漳周邊地圖，丟下一句：「如果由中華民國統治會怎樣？」留言區卻意外翻車：大量自稱中國網友翻牆來回，沒有戰狼口徑，反而一排排地說「想要投票」、「想要公平」、「能不能擴大版圖」——玩笑裡塞滿羨慕與自嘲。這不是民調，也不足以代表整體民意；但它像針孔，把北京精心包裝的「統一福音」戳出裂縫。

台灣網友在社群PO出中國潮汕一帶地圖，詢問如果由中華民國統治會如何？引發熱議。（資料照，取自Threads） 中共最擅長把「統一」寫成歷史必然、民族大義，彷彿只要背熟答案就能獲得正當性。可留言區的反向想像，偏偏把核心缺口說穿：人們渴望的不是版圖，而是治理可以被比較——官員能不能被換掉、錯誤能不能被追問、司法能不能不看關係、說真話會不會付出代價。當一句「自己投票選人」在牆內必須用嘲諷才敢說出口，制度差異早已不需要長篇辯論。

更值得注意的是，這種「祥和」不是衝突消失，而是牆內政治語言被規訓成表忠；翻牆之所以熱鬧，正因為在牆外才勉強能把「如果」說出口。沿海社會向來外向流動、重規則與信用，當權力任意、法治不確定、財產安全要靠關係，差距就不只體現在收入，而體現在「明天是否可預期」。潮汕與廈漳被拿來玩身分梗，看似認親，實則是對現狀無力的轉譯：玩笑成了最安全的真話。

也因此，這場地圖小劇場反倒讓「統一」兩字換了讀法：不是誰吞誰的勝利，而是誰能給人民一套可預期、可追責、可更替的秩序。北京越把台灣描繪成「被操弄」、「失序」，越難解釋為何連自家網民都會在同一串裡響往另一種日常。宣傳可以製造敵人，卻製造不出信任；口號可以填滿版面，卻填不滿生活的缺口。當渴望必須以笑聲包裝，笑聲本身就是失敗的注解。

那些看似輕飄飄的「可以擴大版圖嗎」，其實是在問：我們的人生能不能也被更好的制度接住？這句反問，比任何宣傳影片都更誠實。

自稱中國網友說「可以擴大版圖」嗎？表達響往能不能被更好的制度接住。示意圖，圖為中華民國國旗。（資料照）這串「狂刷一排」真正刺眼的，不是誰要統治誰，而是誰沒有選擇、沒有出口，只能把渴望塞進地圖遊戲、塞進反諷。當一個政權需要靠審查與恐嚇維繫敘事，任何可比較的參照系都會變得危險。

因為它提醒人們：統治不是天命，不是血緣；統治只有一個最終考題——人民能不能在不恐懼的情況下，說出自己想要的生活。

（作者為退休人士）

