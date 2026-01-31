自由電子報
評論 > 社群

許美華頻道》台積電去美國投資 就像媽祖分靈！

TSMC分靈出去（美國、日本、德國），還要定期回到祖廟（台灣），才能增加法力，因為最先進製程的研發推進，都還在祖廟台灣。
許美華頻道

許美華頻道

2026/01/31 10:30

◎ 許美華

「台積電去美國投資，就像媽祖分靈！」這是我現在看到，反駁「台積電變美積電」掏空造謠，最棒、最精準、最厲害的比喻了。這句話，來自台積人叫他「阿邦」的台積電前副總經理陳健邦：「台積電去美國投資並不會被掏空，更像是媽祖分靈，分靈出去，還是要定期回到祖廟，才可以增加他的法力，才能維持下去。」台積電去美國投資並不會被掏空，更像是媽祖分靈；圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博檔案照）台積電去美國投資並不會被掏空，更像是媽祖分靈；圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博檔案照）

TSMC分靈出去（美國、日本、德國），還要定期回到祖廟（台灣），才能增加法力因為最先進製程的研發推進，都還在祖廟台灣。用媽祖分靈來比喻，用台灣人一聽就懂的語彙，來講解台積電不可能被掏空、不可能變美積電，阿邦真是太會講了，我以後都要學起來。

同場加映，飛來台灣參加台灣總部尾牙的皮衣教主Jensen黃仁勳，也講得很簡單易懂。（不過Jensen說的跟我比較像，還是阿邦的媽祖分靈更厲害XD。黃仁勳：台積電去美國投資，「轉移」（shifting）不是正確的說法，「新增」（adding）看法才正確。輝達執行長黃仁勳指出台積電去美國投資，「轉移」不是正確的說法，「新增」看法才正確。（彭博檔案照）輝達執行長黃仁勳指出台積電去美國投資，「轉移」不是正確的說法，「新增」看法才正確。（彭博檔案照）

「未來10年台積電勢必要大量新增產能，部分產能會在美國生產，部分也會在歐洲、日本、以及在台灣生產，其中有大量的業務項目會在台灣生產製造。未來對於台積電晶圓的需求和產能規模，將遠超過台灣既有可提供的規模。台積電正在全球布局，對美國來說也是一大優勢，因為這可讓美國具備製造韌性，台積電全球布局也有好處，因此對台積電和美國是雙贏（win-win）的結果，對台積電也是巨大勝利。」

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

